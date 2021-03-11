В Украине официально презентовали Центр противодействия дезинформации

Председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в Украине вскоре начнет свою работу Центр противодействия дезинформации, который запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается, что он может заработать на следующей неделе. Об этом сообщил Ермак в ходе форума "Украина 30" 11 марта.

Андрей Ермак - фото из открытых источников

"В ближайшее время начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе СНБО. Этот орган не будет политическим, президент будет осуществлять контроль и следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет работу", — проинформировал Ермак.

По его словам, сейчас несколько международных партнеров подтвердили заинтересованность в участии в работе этого центра.

Напомним, что ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что уже с марта в Украине заработает Центр противодействия дезинформации. "Комментарии" узнали у независимых экспертов, как это может помочь в борьбе с фейками и пропагандой? Почему это важно? Как не превратить подобный инструмент в рычаг давления на независимые медиа?

Как ранее сообщали "Комментарии", главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новой схеме финансового мошенничества, что распространяется от его имени. По словам Ляшко, мошенники звонят доверчивым украинцам, представляясь его именем, и призывают помочь финансово. Кроме того, чиновник отметил, что возможны звонки от аферистов и в мессенджере Telegram. Все повторяется с точностью: человек на том конце провода представляется Виктором Ляшко и просит о срочном зачисления денег на указанный счет. Главный санврач страны подчеркнул, что все это — большая мошенническая схема. Также мужчина призвал не доверять подобным сообщениям и звонкам.

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