Больше не "Слуга народа" — Дубинского исключили из партии: что дальше

В пресс-службе партии "Слуга народа" заявили 14 марта, что члены Киевской областной организации политсилы избрали новым председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского, против которого США ввели санкции. Сам Дубинский назвал происшедшее аферой. В итоге сегодня, 15 марта, его исключили из партии. "Комментарии" спросили у экспертов, что на самом деле происходит и какие у конфликта могут быть последствия.

Дубинского исключили из "Слуги народа". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

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Неповиновение руководству партии, а также нарушение требований устава — именно по таким причинам народного депутата Александра Дубинского было исключено из членов правящей партии "Слуга народа". О таком решении говорится на официальном веб-ресурсе политической силы.

На 14 марта были назначена встреча партийцев Киевщины — для переизбрания руководства областной организации. В частности, после конференции "Слуг народа" в Киевской области возглавил народный депутат Андрей Мотовиловець. В этот же день Дубинский поделился в соцсетях видео, в котором рассказал, что переизбрание председателя и избрании членов политсовета Киевской областной организации, произошло по его инициативе.

Представители политической силы признали подобные действия Александра Дубинского нарушением отдельных пунктов Устава партии. Более того — поведение народного избранника считают дискредитирующим имидж "Слуги народа". Посему политика исключили из партии, что в очередной раз создало шумиху и вокруг "СН", и вокруг самого Дубинского.

Партию очищают от "людей Коломойского"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает, что после попадания Дубинского в санкционный список США, ожидаемо, что партия президента пытается избавиться от такого "токсичного" элемента в своих рядах.

"Тем более, что Дубинский нередко позволял себе иметь другое, отличное от центральной линии партии, мнение. Которое больше почему-то совпадало с мнением и желаниями бизнесмена Коломойского. Что также раздражало Банковую. И сейчас наступил тот момент, когда президент озаботился своим падающим рейтингом и начал с помощью СНБО "решительную" борьбу с пятой колонной в Украине. В том числе и борьбу с олигархами. Как минимум, на словах. И Коломойский, вокруг которого сейчас закручивается репрессивный сюжет американского правосудия, находится в идеальной позиции для показательных ударов и внутри страны. Защищать себя и "своих" людей ему становится сложнее", — поясняет Олег Вострых.

По его мнению, Дубинский стал одной из первых ласточек очищения партии от людей Коломойского. Именно потому вслед за исключением из фракции последовало исключение из партии.

"Президент отрезает нити, ведущие от него к Коломойскому. И показывает политическому бомонду США и ЕС, что он не марионетка. Ход правильный, но немного запоздалый (только после санкций США), — подчеркивает Олег Вострых. — Понятно, что Дубинский будет бороться за восстановление справедливости (с его точки зрения). Это позволит ему какое-то время находиться в информационном пространстве и бить по "слугам". Но противостоять государственной машине он вряд ли сможет. Министерство юстиции быстро поменяет документы, согласно заявленным решениям партии СН. Зато в судах это дело еще долго может рассматриваться и становиться информационным поводом для продвижения Александра на будущее. В любом случае — это небольшое, но поражение Коломойского. Он постепенно теряет свое влияние на партию СН. Впрочем, не стоит забывать, что он никогда не сдавался ранее — и всегда находил выход из патовых ситуаций".

Сплотить однопартийцев вокруг себя у Дубинского не получится

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, Александр (Олесь) Доний считает, что всё предсказуемо завершается поражением Дубинского.

"Сомнительно, что это приведет к уходу из "слуг" тех, кто с ним сотрудничает. Ранее его отлучили от фракции, что не привело к выходу из фракции других нардепов. Политические или коммерческие интересы превышают внутри партии идейные союзы, — поясняет Александр Доний. — Так что попытки Дубинского сформировать вокруг себя некое идейное ядро, которое было бы противопоставлено Зеленскому, не будет иметь успеха. Напомню, что предыдущие исключения из фракции — Полякова, Лероса — не приводили к внутренним расколам. Они стали одиночками, которые критикуют Зеленского в Телеграмме, соцсетях. Но никак не влияют на политсилу".

Разговоры о том, что у Дубинского якобы есть много сторонников в Киевской облорганизации СН вряд ли имеют под собой почву, уверен Александр Доний.

"До похода в Раду он не занимался политической деятельностью. И ситуативных союзников, не имея соответствующих ресурсов (информационных, человеческих) и перспектив, удержать ему будет тяжело. Самодостаточным центром влияния Дубинский не является. А связка его с Коломойским не столь полноценна и долгосрочная, как кому-то может показаться, — отмечает Александр Доний. — К тому же, мы помним, как легко Коломойский порвал связь с куда более давним и весомым союзником Корбаном, когда тот попал в опалу. Сейчас же проблемы и у Коломойского, и у Дубинского. И, похоже, "чистка" в рядах СН и не только набирает обороты. Ну, а перспективы Дубинского — позиции критика-одиночки в стиле Гео Лероса".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о создании Дубинским собственной мини-фракции в Верховной Раде. Подробности — в нашем материале.

Также на портале можно узнать, какое будущее пророчил Александру Дубинского политолог после смены руководства Киевской областной организации.

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