Какое будущее ждет Дубинского - политолог

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Кириєнко Анна
Известный украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что может в дальнейшем произойти с Александром Дубинским, которого сняли с должности председателя Киевского областного отделения партии "Слуга народа". Прогноз политолог опубликовал на своей Facebook-странице.
Слуга народа: что дальше будет с Дубинским - политолог. Фото: liga.net
Золотарев предполагает, что в дальнейшем Дубинского могут исключить и из пропрезидентской партии.
По словам Андрея Золотарева, такой расклад стал неизбежным после того, как Дубинский отказался покинуть фракцию после введения против него санкций США.
Кроме того, мужчина добавил, что следующим шагом Дубинского может стать контратака, "но отыграть назад ситуацию уже не получится, как нельзя затолкать зубную пасту обратно в тюбик".
Андрей Золотарев считает, что отныне решение относительно дальнейшей судьбы Дубинского в "Слуге народа" будут приниматься быстрее.
Напомним, что члены "Слуги народа" на конференции по кадровым вопросам решили назначить на должность председателя Киевского областного отделения партии 38-летнего народного депутата Андрея Мотовиловца.
Ранее рассказывалось, что видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Причиной блокировки стало нарушение правил сообщества.
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