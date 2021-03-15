Какое будущее ждет Дубинского - политолог

Известный украинский политолог Андрей Золотарев предположил, что может в дальнейшем произойти с Александром Дубинским, которого сняли с должности председателя Киевского областного отделения партии "Слуга народа". Прогноз политолог опубликовал на своей Facebook-странице.

Слуга народа: что дальше будет с Дубинским - политолог. Фото: liga.net

Золотарев предполагает, что в дальнейшем Дубинского могут исключить и из пропрезидентской партии.

"Следующим шагом, скорее всего, станет исключение Дубинского из членов партии", — отмечает политолог.

По словам Андрея Золотарева, такой расклад стал неизбежным после того, как Дубинский отказался покинуть фракцию после введения против него санкций США.

"В принципе снимать зеленую пленку из своего "Гелендвагена" Дубинский мог уже тогда", — подчеркивает Андрей Золотарев.

Кроме того, мужчина добавил, что следующим шагом Дубинского может стать контратака, "но отыграть назад ситуацию уже не получится, как нельзя затолкать зубную пасту обратно в тюбик".

Андрей Золотарев считает, что отныне решение относительно дальнейшей судьбы Дубинского в "Слуге народа" будут приниматься быстрее.

Напомним, что члены "Слуги народа" на конференции по кадровым вопросам решили назначить на должность председателя Киевского областного отделения партии 38-летнего народного депутата Андрея Мотовиловца.

Ранее рассказывалось, что видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. Причиной блокировки стало нарушение правил сообщества.

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