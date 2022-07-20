Больше не друг президента: с чем связано увольнение Тищенко – почему вдруг запахло выборами

Нардеп Николай Тищенко уволен с должности председателя Закарпатской областной организации "Слуги Народа". Его полномочия прекратила руководитель "Слуги Народа" Елена Шуляк своим распоряжением. О чем говорит этот шаг "слуг"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Николай Тищенко. Фото: из открытых источников

В "Слуге народа" уже думают о будущих выборах

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев обращает внимание, что отстранение Тищенко от исполнения обязанностей главы Закарпатской областной организации "Слуги Народа" произошло в тени других громких кадровых решений Зеленского. Самых громких с начала полномасштабного российского вторжения. Речь об отстранении и последующего увольнения Ирины Венедиктовой с поста Генерального прокурора Украины, а Ивана Баканова с поста председателя СБУ.

"Ситуация с Тищенко – показательна. Он давно превратился в токсичную фигуру, которая является не только объектом внимания журналистов, но время от времени подбрасывает негативные репутационные моменты для партии, – поясняет политолог. – Решение Елены Шуляк о его смещении с поста председателя Закарпатской облорганизации СН говорит о том, что она – человек амбициозный, с хваткой. И прекрасно понимает, что Тищенко, несмотря на громкие декларации, не является командным игроком. Скорее – сам себе режиссер".

По словам эксперта, есть предположение, что увольнение Баканова и Венедиктовой – это первый шаг к будущим выборам, о которых пока говорить рано, поскольку идет война, мы живем в режиме военного положения.

"Но о будущем надо думать. Очевидно, в "Слуге народа" это и делают, – размышляет Андрей Золотарев. – Невозможно представить себе Николая Тищенко в рядах будущей партии или движения Зеленского (как это будет называть, пока не ясно). Безусловно, что СН ждет реструктуризация, партия сменит бренд и избавится от большей части нынешних представителей. И первым, похоже, под раздачу, в силу своей токсичности, попал Тищенко. Это стоит, прежде всего, рассматривать как проявление внутривидовой конкурентной борьбы за будущее место под солнцем".

Информационная токсичность, которую заработал Тищенко, дала свой результат

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий думает, что мы видим результат информационной токсичности, которую заработал Тищенко рядом своих действий.

"Он пытался добиться позиций в партии и обществе пиар ходами. Но они в большинстве оказывались проблемными", – отмечает Александр Палий.

По его мнению, молодым политикам стоит не экономить на общении с умными, а не только с богатыми людьми, и тогда их дела могли бы идти лучше.

"Вообще, в политике экстравагантность редко дает долгосрочный результат. Она может помочь вынести человека наверх, но долго держать его там – вряд ли", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев не хотят возвращаться в Украину: эксперт назвал причины и пути их решения.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!