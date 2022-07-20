Больше не друг президента: с чем связано увольнение Тищенко – почему вдруг запахло выборами

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нардеп Николай Тищенко уволен с должности председателя Закарпатской областной организации "Слуги Народа". Его полномочия прекратила руководитель "Слуги Народа" Елена Шуляк своим распоряжением. О чем говорит этот шаг "слуг"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Николай Тищенко. Фото: из открытых источников
Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев обращает внимание, что отстранение Тищенко от исполнения обязанностей главы Закарпатской областной организации "Слуги Народа" произошло в тени других громких кадровых решений Зеленского. Самых громких с начала полномасштабного российского вторжения. Речь об отстранении и последующего увольнения Ирины Венедиктовой с поста Генерального прокурора Украины, а Ивана Баканова с поста председателя СБУ.
По словам эксперта, есть предположение, что увольнение Баканова и Венедиктовой – это первый шаг к будущим выборам, о которых пока говорить рано, поскольку идет война, мы живем в режиме военного положения.
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий думает, что мы видим результат информационной токсичности, которую заработал Тищенко рядом своих действий.
По его мнению, молодым политикам стоит не экономить на общении с умными, а не только с богатыми людьми, и тогда их дела могли бы идти лучше.
Читайте также на портале "Комментарии" — большинство украинцев не хотят возвращаться в Украину: эксперт назвал причины и пути их решения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости