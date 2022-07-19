Увольнение Баканова и Венедиктовой: что скрывается за этим решением – в чьи руки теперь перешла власть

Верховная Рада 19 июля поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста Генерального прокурора Украины. Также парламент проголосовал за увольнение Ивана Баканова с поста главы СБУ. О чем говорят результаты голосования? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Баканов и Венедиктова. Фото: из открытых источников

Реформа правоохранительной системы остановлена

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Результаты голосования за отставку (Венедиктова – 264 депутата, причем из фракции "Слуга народа" всего 198 при 226 необходимы, Баканов – 265 нардепов, из СН – 208) свидетельствуют, что никакого монобольшинтва в Верховной Раде нет. Количество голосов, которое дали "слуги", весьма показательно. Им опять пришлось пользоваться "подпорками" в виде других фракций, групп, внефракционных нардепов. Тогда как, казалось бы, под такие важные голосования, инициатором которых является президент Украины, голоса должны были бы найтись внутри СН. Так что не всё так хорошо и спокойно в Датском королевстве…".

По мнению эксперта, второй важный момент связан с тем, что силовая вертикаль будет очень серьезно переформатирована, причем – в контексте усиления влияния Офиса президента (ОП).

"Его влияние и ранее было достаточно сильным, теперь оно фактически тотальное. И те, кто сейчас исполняет обязанности руководителя СБУ и Офиса генерального прокурора (ОГП), и те, кто будет назначен уже без "и.о." – можно не сомневаться, что будут (и есть) аффелированы с главой ОП – Андреем Ермаком. И понятно, что это можно будет использовать не только в контексте противодействия внешней угрозе (что, безусловно, является наиболее актуальной проблемой на сегодня), но и – в контексте противодействия неким внутренним угрозам в будущем. Важно отметить, что эти внутренние угрозы власть будет понимать так, как она считает нужным. Это могут быть какие-то другие политические партии, отдельные политические лидеры. Даже в целом политика, проводимая в государстве, связанная с реализацией каких-то инициатив, реформ и так далее. При фактически тотальном контроле над силовым блоком, ОП всё это будет делать гораздо легче", – поясняет Игорь Рейтерович.

Также следует понимать, продолжает он, что такие изменения в СБУ и в особенности в ОГП, показывают, что реформа правоохранительной системы (в контексте взаимодействия НАБУ и САП с генпрокуратурой), по большому счету, остановлена.

"То, что сейчас, наконец, назначили главу САП, что обязательно вскоре назначат главу НАБУ, по сути, не создаст альтернативные центры влияния. Поскольку многие вещи завязаны непосредственно на Офисе генерального прокурора. А там сейчас работает человек (или будет работать новый) – заточенный на беспрекословное выполнение задач, которые ему будут формулировать непосредственно в ОП, – отмечает эксперт. – Венедиктова, как бы мы к ней не относились, в этом плане по некоторым вопросам занимала даже не независимую, а правовую позиция. Она исходили из имеющихся норм права. И не хотела переступать некую черту. Сейчас по поводу переступания таких черт, думаю, проблем у ОП с ОГП не будет".

Каждый следующий генпрокурор и председатель СБУ будет понимать, что несет персональную ответственность за своих подчиненных

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что смена глав СБУ и ОГП указывает на то, что фактически установлено – немалое количество представителей спецслужб, органов прокуратуры не отвечали и не отвечают нормам законодательства.

"Произошло и происходит массовое нарушение присяги. Не исключено, что многие из этих людей будут в дальнейшем преследоваться по уголовным статьям Уголовного кодекса Украины. И в случае, если руки нашего правосудия до них дотянуться, эти правонарушители будут осуждены и посажены за решетку, – прогнозирует эксперт. – Что касается дальнейших перспектив. Надо понимать, что каждый следующий генпрокурор и председатель СБУ будет понимать, что несет персональную ответственность за своих подчиненных. Соответственно – очень серьезно может измениться подход к набору новых кадров, к верификации нынешних. Не исключаю даже появления в Офисе генпрокурора и в СБУ новых подразделений, которые будут выявлять разного рода недоброчестных, не профессиональных сотрудников".

Украина, отмечает Иван Либерман, начинает делать серьезные шаги по усовершенствованию своей силовой системы изнутри. И вполне возможно, что пример берут с такой страны как Израиль, имеющей одну из самых мощных в мире спецслужб.

Ответственность за провалы СБУ, и ОГП должны разделить те, кто их предлагал, поддерживал, назначал

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель, Сергей Войченко охарактеризовал происходящее как внутривидовую борьбу в среде власти и окружения президента.

"Касательно назначения Баканова и Венедиктовой – в обществе было изначально много критики. И касательно профессиональных качеств, и касательно наличия опыта. Но очевидно, что основным критерием их назначения была близость к президенту, к его окружению. И преданность им. Но никак не профессионализм. Как следствие – мы получили в итоге такой негативный результат", – акцентирует Сергей Войченко.

Он не сомневается, что сейчас Офис президента будет преподносить такие кадровые решения как "царь хороший – бояре плохие".

"Но не следует забывать, что и председатель СБУ, и генпрокурор были назначены по представлению непосредственно руководства государства. И за них голосовало так называемое монобольшинство, тоже имеющее непосредственное отношение к президенту. Так что и ответственность за провалы СБУ, и ОГП должны разделить те, кто их предлагал, поддерживал, назначал, – считает Сергей Войченко. – Пока же обществу просто дали двух очередных "козлов отпущения", чтобы попытаться как-то обнулить негативные тенденции, имеющиеся в СБУ и ОГП".

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