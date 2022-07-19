Тищенко уволили с должности председателя Закарпатской организации «Слуги Народа»: в партии назвали причины

Нардеп Николай Тищенко уволен с должности председателя Закарпатской областной организации "Слуги Народа". Об этом сообщают в официальном ТГ-канале партии. Полномочия Тищенко досрочно прекратила руководитель "Слуги Народа" Елена Шуляк своим распоряжением.

Николай Тищенко (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что распоряжение согласовано с главой политсовета Давидом Арахамией.

"Сегодня, в условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой с помощью фронта и укрепления тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами", — так Елена Шуляк объяснила причины устранения Тищенко.

Руководить Закарпатской организацией был назначен Виктор Никита. А уже 19 октября должны пройти выборы нового руководителя.

Известно, что Николай Тищенко попадал в громкие скандалы.

В частности, "Комментарии" писали о том, что Николай Тищенко обматерил своего однопартийца в Трускавце . Одиозный представитель в парламенте от провластной фракции Николай Тищенко, находясь в курортном Трускавце, где проходит трехдневное собрание "Слуги народа", обозвал нецензурной бранью своего коллегу Романа Грищука, несмотря на присутствие представителей медиа.

Также "Комментарии" информировали о том, что Нардеп Тищенко прокомментировал "пир" в киевском ресторане. Народный депутат Николай Тищенко решил извиниться перед украинцами за свой "несколько дерзкий поступок" — так он назвал скандальное празднование дня рождения жены — Аллы Барановской. Он также заявил о готовности понести за свои действия политическую ответственность.

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