Без воров в законе, госдач и олигархов: о чем говорил СНБО на заседании 4 июня

В пятницу, 4 июня, вся Украина с интересом наблюдала за очередным заседанием СНБО. Как стало известно по итогам брифинга, членами Совета были приняты весьма важные решения. "Комментарии" обратились к экспертам за оценкой. Специалисты рассказали, какой из моментов считают более интересным, и с прицелом на кого разработаны новые "направления ударов". Также журналистам помогли разобраться, чем свидетельствует президентское обращение после заседания, в том числе его намерение вынести вопрос о статусе украинских олигархов на рассмотрение всеукраинского референдума.

СНБО снова обратил внимание на олигархов и воров в законе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Борьба с олигархами перерастает в затяжной сериал с референдумом"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает, что решения СНБО от 4 июня можно условно разделить на два блока: для народа и для элит.

Для народа, по словам эксперта, есть сразу три пункта:

- борьба с ворами в законе;

- выселение чиновников с госдач;

- заявление о продолжение тотальной борьбе с олигархами.

"Борьба с ворами в законе — шаг, призванный продемонстрировать кипучую работу державы над снижением чудовищной криминализации жизни украинского общества. В действительности имущественные санкции против воров в законе не способны снизить влияние криминала на экономику и власть, т.к. это влияние не основано на легальных экономических потоках и активах, а замешано на традиционно криминальных сферах деятельности и силовых ресурсах ОПГ. Но, для ТВ — картинка годная, — отмечает Андрей Бодров. — И вот уже воры подвержены, а власть празднует победу: осталось ноль воров".

По мнению политконсультанта, решениями по второму и третьему пункту власть реализует ответы на традиционный запрос нищающих обществ: бедные против богатых.

"Выселение с дач должно демонстрировать борьбу с привилегиями, которые, с точки зрения избирателя, вовсе не являются заслуженными. Но, оказывается, не заслужили только экс-чиновники поры предшествующих президентов. Здравствующие ныне в своих креслах руководители в список выселяемых чудесным образом не попали, — акцентирует Андрей Бодров. — Борьба же с олигархами (также — тезис для ответа на вышеописанные настроения избирателей) перерастает на наших глазах в затяжной сериал с референдумом. Складывается впечатление, что под куполом закон провалят, и референдум станет одной из ведущих тем в возможных досрочных выборах парламента. А старый (пока еще действующий) состав "накажут" роспуском за то, что не захотели бороться со своими спонсорами".

Блок решений "для элит" должен демонстрировать внутренним и внешним наблюдателям незыблемую верность североатлантическим союзникам и готовность противостоять РФ, считает эксперт.

"Секретные решения об усилении интеграции с НАТО — попытка "затереть" ряд последних заявлений функционеров блока о туманности перспектив вступления Украины, — уверен Андрей Бодров. — Нет, говорит СНБО, всё у нас окей, только рассказать вам всё не можем. Вот, даже группу войск у перешейка Крымского полуострова усиливаем и нам в этом будут помогать. Помогать будут. Но — в меру их сил и нашего усердия. И если усердия хватает (одни прерванные полеты над Беларусью чего стоят), то сил на то, чтобы смотреть на уровень коррупции в нашей армии и государстве у западных генералов пока явно не нет. Но СНБО сказал — СНБО сделает! У нас по-другому не бывает".

"Деолигархическая кампания постепенно может начать сводится к нулю"

Политический эксперт Дмитрий Воронков уверен, что вся деолигархическая кампания Владимира Зеленского, акценты на которой всё чаще делает и СНБО, — это, прежде всего, наращивание электоральной поддержки. То есть — работа в рамках предстоящих президентских выборов.

"Идти на прямой конфликт со всем украинским олигархатом — политически очень опасная затея. Сколько бы сейчас законодательных инициатив по этой теме ни проводилось, это, по факту, не лишает представителей олигархата политического влияния на сегодняшний день. Соответственно, это негативно может сказаться на дальнейшей политической карьере гаранта", — поясняет эксперт.

При этом, по его мнению, если вовремя остановиться (а до президентских выборов еще достаточно много времени), таки шаги принесет Зеленскому в предвыборную "копилку" определенные бонусы. И при этом им будут соблюдены негласные "красные линии". Иными словами, поясняет Дмитрий Воронков, это может быть масштабная и долгоиграющая политтехнология, где деолигархическая кампания постепенно будет сводиться к нулю, по мере своего "электорального истощения".

"Кстати, возможно, как раз референдум и поставит точку на этом вопросе. Потому, вероятно, озвучена подобная инициатива, — размышляет эксперт. — Подчеркиваю, влияния олигархат по факту не лишен, и быстро лишен не будет. Потому ставка делается уже не на Раду, а на итоги референдума. При этом сама инициатива странная. Не совсем ясно, почему роль судьи в этом вопросе отведена народу, а не власти, которая наделена правом принятия подобных решений как раз через народное делегирование. И, опять же, нужно сначала понять, каким образом будет сформулирован вопрос".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какого мнения отечественные эксперты о предыдущем заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 14 мая.

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