Разборка с «ворами в законе» и не только: о чем заседал СНБО 14 мая

BTC/USD
50606.66
ETH/USD
4098.04
LTC/USD
328.66
USD/UAH
27.71
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие украинцы с
нетерпением ждали вечера пятницы, 14 мая, ведь именно на эту дату было
анонсировано очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Предполагалось
объявление очередных "сенсаций", что и произошло. Пока украинцы обсуждают
видеообращение Владимира Зеленского и брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова,
эксперты проанализировали для издания "Комментарии" принятые на заседании
решения.
СНБО открыл "охоту" на воров в законе. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Политтехнолог Борис
Тизенгаузен отметил ряд важных моментов по итогам сегодняшнего заседания СНБО.
"Во-первых, речь
идет об усилении кибер-безопасности. Министр цифровой трансформации Михаил
Федоров сообщил о разработке соответствующей стратегии, напомнил о том, что
накануне презентовали центр, который будет заниматься кибер-угрозами. Отличная
новость, что запускают мультиплекс, с помощью которого более десяти украинских
каналов станут доступны на неподконтрольной территории. Это борьба за умы,
которая ранее велась недостаточно активно", — подчеркивает эксперт.
Вторым важным
моментом он называет то, что украинские власти, похоже, решили крепко взяться
за криминальный мир.
"Оглашен пул
санкций (блокирование активов и въезда в Украину, аннулирование виз, видов на
жительство, запрет на гражданство и изгнание) против более 500 воров в законе.
Среди них совсем немного украинцев. Но и они, когда почувствуют пресс санкций,
вряд ли захотят оставаться здесь, — считает Борис Тизенгаузен. – Также под
санкции попадет 111 лидеров ОПГ и криминальных авторитетов. И хоть степень
санкций до конца не понятна, подобные шаги не могут не радовать".
Третьим моментом,
на который стоит обратить внимание, политтехнолог считает обещание властей
провести аудит выдачи государственных земель и дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Речь о более сотни домов, где проживают, по словам Данилова, "странные люди".
Борис Тизенгаузен высказывает
предположение, что речь идет о бывших налоговиках, прокурорах, депутатах,
членах правительства.
"После аудита есть
вероятность, что определенном количество нынешних обитателей придется покинуть
эти дома. Также будут разбираться с тем, кто и почему раздавал эти участки", —
утверждает специалист.
Еще одним серьезным
последствием сегодняшнего заседания СНБО может быть, по мнению эксперта,
намерение украинских силовиков попросить у коллег из США список всех граждан
Украины, на которых наложены американские санкции.
"Наиболее известных
персонажей мы знаем — Коломойский, Дубинский, Деркач. Но в списке более 60
человек. Думаю, это делается, чтобы на основании данных документов со стороны
США и Украина имела возможность применить симметричные или некие другие санкции
по отношению к данным гражданам. Которые нередко, находясь под санкциями в США,
вольготно себя чувствуют в Украине, — поясняет Борис Тизенгаузен. — Резюмируя:
судя по сообщениям, заседание СНБО было насыщенным. И многие, чьи фамилии пока
не названы, но кто понимает, что речь именно о них, точно проведут эти выходные
очень неспокойно".
Эксперт Украинского
института политики Николай Спиридонов считает, что результаты заседания СНБО от
14 мая выглядят довольно бледно.
"Нас приучили к
тому, что СНБО — новое Политбюро, которое выдает серьезные сенсации. Такой себе
главный орган в стране. Но в этот раз громких сенсаций, с моей точки зрения, не
было. Ожидали услышать о наступлении на олигархов, но на прямой вопрос об этом
Данилов ответил как-то невнятно. Да и Зеленский в своем обращении особых
акцентов на этом не делал", — подчеркивает эксперт.
Спиридонов также
обращает внимание, что по олигархам не ударили, зато прошлись по ворам в
законе.
"Зеленский обещал
их садить или высылать. Наверное, решили использовать опыт Грузии, где сажали
даже за то, если человек назывался вором в законе. Но тут важно не перегнуть
палку, потому что в Грузии явно были перегибы", — отмечает эксперт.
Комментируя
заявления о странных людях, которые за символические деньги занимают госдачи в
Конча-Заспе, Николай Спиридонов не исключает, что "старую гвардию" намерены
выселять, чтобы освободить место для "новых лиц".
"В сухом остатке:
анонсировали посадки, что ряду граждан будет больно, что людей из предыдущей
власти будут выселять с госдач. Но, мне кажется, все ожидали чего-то более
громкого", — резюмирует эксперт.
Напомним, ранее "Комментарии"
подробно рассказывали, какие именно изменения в телевизионном вещании Украины обсуждали на заседании СНБО.
Также на портале вы
можете узнать о том, кто из украинских министров решил уйти в отставку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости