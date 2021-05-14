Разборка с «ворами в законе» и не только: о чем заседал СНБО 14 мая

Многие украинцы с нетерпением ждали вечера пятницы, 14 мая, ведь именно на эту дату было анонсировано очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. Предполагалось объявление очередных "сенсаций", что и произошло. Пока украинцы обсуждают видеообращение Владимира Зеленского и брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова, эксперты проанализировали для издания "Комментарии" принятые на заседании решения.



СНБО открыл "охоту" на воров в законе. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Степень санкций до конца не понятна, но они все равно радуют

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил ряд важных моментов по итогам сегодняшнего заседания СНБО.

"Во-первых, речь идет об усилении кибер-безопасности. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о разработке соответствующей стратегии, напомнил о том, что накануне презентовали центр, который будет заниматься кибер-угрозами. Отличная новость, что запускают мультиплекс, с помощью которого более десяти украинских каналов станут доступны на неподконтрольной территории. Это борьба за умы, которая ранее велась недостаточно активно", — подчеркивает эксперт.

Вторым важным моментом он называет то, что украинские власти, похоже, решили крепко взяться за криминальный мир.

"Оглашен пул санкций (блокирование активов и въезда в Украину, аннулирование виз, видов на жительство, запрет на гражданство и изгнание) против более 500 воров в законе. Среди них совсем немного украинцев. Но и они, когда почувствуют пресс санкций, вряд ли захотят оставаться здесь, — считает Борис Тизенгаузен. – Также под санкции попадет 111 лидеров ОПГ и криминальных авторитетов. И хоть степень санкций до конца не понятна, подобные шаги не могут не радовать".

Третьим моментом, на который стоит обратить внимание, политтехнолог считает обещание властей провести аудит выдачи государственных земель и дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Речь о более сотни домов, где проживают, по словам Данилова, "странные люди".

Борис Тизенгаузен высказывает предположение, что речь идет о бывших налоговиках, прокурорах, депутатах, членах правительства.

"После аудита есть вероятность, что определенном количество нынешних обитателей придется покинуть эти дома. Также будут разбираться с тем, кто и почему раздавал эти участки", — утверждает специалист.

Еще одним серьезным последствием сегодняшнего заседания СНБО может быть, по мнению эксперта, намерение украинских силовиков попросить у коллег из США список всех граждан Украины, на которых наложены американские санкции.

"Наиболее известных персонажей мы знаем — Коломойский, Дубинский, Деркач. Но в списке более 60 человек. Думаю, это делается, чтобы на основании данных документов со стороны США и Украина имела возможность применить симметричные или некие другие санкции по отношению к данным гражданам. Которые нередко, находясь под санкциями в США, вольготно себя чувствуют в Украине, — поясняет Борис Тизенгаузен. — Резюмируя: судя по сообщениям, заседание СНБО было насыщенным. И многие, чьи фамилии пока не названы, но кто понимает, что речь именно о них, точно проведут эти выходные очень неспокойно".

"Все ожидали чего-то более громкого"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что результаты заседания СНБО от 14 мая выглядят довольно бледно.

"Нас приучили к тому, что СНБО — новое Политбюро, которое выдает серьезные сенсации. Такой себе главный орган в стране. Но в этот раз громких сенсаций, с моей точки зрения, не было. Ожидали услышать о наступлении на олигархов, но на прямой вопрос об этом Данилов ответил как-то невнятно. Да и Зеленский в своем обращении особых акцентов на этом не делал", — подчеркивает эксперт.

Спиридонов также обращает внимание, что по олигархам не ударили, зато прошлись по ворам в законе.

"Зеленский обещал их садить или высылать. Наверное, решили использовать опыт Грузии, где сажали даже за то, если человек назывался вором в законе. Но тут важно не перегнуть палку, потому что в Грузии явно были перегибы", — отмечает эксперт.

Комментируя заявления о странных людях, которые за символические деньги занимают госдачи в Конча-Заспе, Николай Спиридонов не исключает, что "старую гвардию" намерены выселять, чтобы освободить место для "новых лиц".

"В сухом остатке: анонсировали посадки, что ряду граждан будет больно, что людей из предыдущей власти будут выселять с госдач. Но, мне кажется, все ожидали чего-то более громкого", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" подробно рассказывали, какие именно изменения в телевизионном вещании Украины обсуждали на заседании СНБО.

Также на портале вы можете узнать о том, кто из украинских министров решил уйти в отставку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!