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Аваков заявил, что Украине нужно быть готовой к смерти Путина

Экс-министр МВД заявил, что нужно иметь сценарий на случай смерти Путина

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший глава МВД Арсен Аваков считает, что у украинского руководства должен быть план, как действовать в случае смерти президента России Владимира Путина. Этот сценарий должен прорабатываться. Как информирует издание "Комментарии", своими соображениями Арсен Аваков поделился в эфире телеканала "Украина".

Аваков заявил, что Украине нужно быть готовой к смерти Путина

Арсен Аваков. Фото: УНИАН

Арсен Аваков отметил, что у власти на столе должны лежать, условно говоря, 6-7 папок, в которых должен быть прописан подробный инструктаж действий в каждом из возможных сценариев. Отдельно должен быть сценарий, как действовать, если Путин откажется от мирной передачи власти, отдельно сценарий на тот случай, если в самой России начнутся волнения. Даже должен быть сценарий, как действовать, если Путин помрет. К каждому из возможных сценариев должны быть готовы украинская армия. Спецслужбы и сами граждане. Общество должно быстро объединиться, ради общей цели. Какой бы из вариантов не произошел, все должны быть готовы к этому.

По словам экс-министра, больше всего должны быть готовы украинские дипломаты и украинские военные. Им предстоит больше всего работы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Арсен Аваков признался, что о санкциях СНБО становилось известно за 5 минут до заседания. Офис президента использовал государственный орган для достижения личных целей – повышения рейтингов власти.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Аваков призвал власть не отбрасывать военный сценарий освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Политик уверен, что военные оперативнее освободят Донбасс и Крым, нежели это делают дипломаты.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JaE4EnZXBRk
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