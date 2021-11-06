Аваков заявил, что Украине нужно быть готовой к смерти Путина

Бывший глава МВД Арсен Аваков считает, что у украинского руководства должен быть план, как действовать в случае смерти президента России Владимира Путина. Этот сценарий должен прорабатываться. Как информирует издание "Комментарии", своими соображениями Арсен Аваков поделился в эфире телеканала "Украина".

Арсен Аваков. Фото: УНИАН

Арсен Аваков отметил, что у власти на столе должны лежать, условно говоря, 6-7 папок, в которых должен быть прописан подробный инструктаж действий в каждом из возможных сценариев. Отдельно должен быть сценарий, как действовать, если Путин откажется от мирной передачи власти, отдельно сценарий на тот случай, если в самой России начнутся волнения. Даже должен быть сценарий, как действовать, если Путин помрет. К каждому из возможных сценариев должны быть готовы украинская армия. Спецслужбы и сами граждане. Общество должно быстро объединиться, ради общей цели. Какой бы из вариантов не произошел, все должны быть готовы к этому.

По словам экс-министра, больше всего должны быть готовы украинские дипломаты и украинские военные. Им предстоит больше всего работы.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Аваков призвал власть не отбрасывать военный сценарий освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Политик уверен, что военные оперативнее освободят Донбасс и Крым, нежели это делают дипломаты.





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