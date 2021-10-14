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Аваков считает, что армия лучше дипломатов может решить вопрос с освобождением Крыма и Донбасса

Аваков призывает разработать военный сценарий возвращения Крыма и ОРДЛО

сегодня, 17:07
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает, что власти нельзя полагаться только на дипломатический корпус в вопросе освобождения украинских территорий от вражеской оккупации. Аваков призывает разработать сценарий деоккупации Крыма и ОРДЛО с использованием армии. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение экс-министр высказал в своем блоге на портале "Украинская правда".

Аваков считает, что армия лучше дипломатов может решить вопрос с освобождением Крыма и Донбасса

Арсен Аваков. Фото: Украинская правда

Арсен Аваков отметил, ему странно слышать от некоторых военачальников, что в Генштабе даже не рассматривают силовой вариант освобождения оккупированной украинской земли. То, что возвращение Крыма и оккупированной части Донбасса может быть лишь в результате дипломатического давления – это лишь одна часть стратегии. Вторая же должна заключаться именно в подготовке плана освобождения своей территории с применением все видов вооружения и армии. 

Экс-министр высказал убеждение, что ВСУ должны иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий. Аваков считает, что должна быть разработана Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу. К ее составлению должны быть причастны Офис президента, Верховная Рада, Кабмин, общественность и международные партнеры Украины.

Отметим, первым о возможном применении армии для освобождения Донбасса и Крыма заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он назвал такой сценарий возможным, но нежелательным, потому как по его завершению не удастся избежать многих жертв, в том числе среди мирного населения.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/columns/2021/10/14/7310423/
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ККК

сегодня, 17:04

Овцеебы пасут баранов, а не лезут в политику! Пустить этого черножопого вперед на освобождение Крыма и животное другой план разработает!

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