Аваков рассказал, является ли Порошенко врагом Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об отношении к пятому президенту Петру Порошенко, а также о том, является ли последний врагом нашей страны. Об этом глава МВД сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Фото: Google

По словам Авакова, Порошенко не является врагом Украины, а представителем внутренней политики нашей страны. Он отметил, что к нему могут быть претензии и это показали результаты выборов 2019 года, когда Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому.

В то же время глава МВД подчеркнул, что Порошенко имеет поддержку значительной части общества, а также представительство в украинском парламенте, что является нормальным политическим процессом.

Министр также заявил, что против Порошенко не нужно вводить санкции через решение СНБО, а если к нему и есть претензии, то предъявлять их нужно через суд.

Он назвал Порошенко человеком, который может собираться для совершения великих дел и сказал, что иногда у него получались немыслимые комбинации.

В то же время Аваков упрекнул бывшего президента в том, что иногда ему не хватало определенных моральных качеств, как например в ситуации с работой фабрики "Рошен" в Липецке.

Справка: Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел уже 7 лет, с февраля 2014 года. За время его пребывания на этой должности в Украине сменилось 3 президента и 4 премьер-министра. Аваков единственный министр из прошлой власти, который сохранил должность после прихода Владимира Зеленского.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Порошенко сделали заявление насчет разговора Медведчука и Суркова.

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