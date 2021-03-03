logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.03.2021

BTC/USD

51614.30

ETH/USD

1606.46

LTC/USD

192.26

НБУ 03.03.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Аваков рассказал, является ли Порошенко врагом Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Аваков рассказал, является ли Порошенко врагом Украины

Аваков рассказал об отношении к Порошенко

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об отношении к пятому президенту Петру Порошенко, а также о том, является ли последний врагом нашей страны. Об этом глава МВД сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его канале в YouTube.

Аваков рассказал, является ли Порошенко врагом Украины

Фото: Google

По словам Авакова, Порошенко не является врагом Украины, а представителем внутренней политики нашей страны. Он отметил, что к нему могут быть претензии и это показали результаты выборов 2019 года, когда Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому. 

В то же время глава МВД подчеркнул, что Порошенко имеет поддержку значительной части общества, а также представительство в украинском парламенте, что является нормальным политическим процессом. 

Министр также заявил, что против Порошенко не нужно вводить санкции через решение СНБО, а если к нему и есть претензии, то предъявлять их нужно через суд. 

Он назвал Порошенко человеком, который может собираться для совершения великих дел и сказал, что иногда у него получались немыслимые комбинации. 

В то же время Аваков упрекнул бывшего президента в том, что иногда ему не хватало определенных моральных качеств, как например в ситуации с работой фабрики "Рошен" в Липецке. 

Справка: Арсен Аваков занимает пост министра внутренних дел уже 7 лет, с февраля 2014 года. За время его пребывания на этой должности в Украине сменилось 3 президента и 4 премьер-министра. Аваков единственный министр из прошлой власти, который сохранил должность после прихода Владимира Зеленского.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Порошенко сделали заявление насчет разговора Медведчука и Суркова.

Читайте также, каким путем можно достичь мира на Донбассе. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ