У Порошенко сделали заявление насчет разговора Медведчука и Суркова

В партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" сделали громкое заявление насчет публикации записи разговора якобы Виктора Медведчука и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сообщает издание "Детектор медиа" со ссылкой на ответ пресс-службы политической силы.

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Там сообщили, что к публикации записи разговора Медведчука и Суркова может быть причастен заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Смирнов. В ЕС заявили, что в скором времени сообщат о том, каким образом Смирнову удалось это сделать.

Также у Порошенко отметили, что он поддержал санкции против Медведчука и его телеканалов со стороны СНБО, однако обвинили Офис Президента в информационной кампании против Петра Порошенко.

В ЕС заявили, что коммуникация между Порошенко и Медведчуком проходила только по вопросам освобождения украинских заложников из России и ОРДЛО, а сам экс-президент был готов сотрудничать с кем угодно для того, чтобы освободить украинцев.

Справка: 25 февраля журналисты опубликовали запись телефонного разговора, в котором якобы общаются нардеп Виктор Медведчук и помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Сама запись датирована концом 2014 года.

На записи люди с голосами Медведчука и Суркова обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым, а также обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО, которых Сурков называет подопечными.

Владислава Суркова называют архитектором войны против Украины и автором проекта "Новороссия", который предусматривает развал нашей страны.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Аваков рассказал, нужно ли ввести санкции против Порошенко.

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