АРМА направит арестованные средства коррупционеров на потребности ВСУ

Кабинет министров одобрил приобретение Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, военных облигаций на 152 млн грн за счет арестованных средств.



ВСУ

Об этом свидетельствует распоряжение правительства от 10 сентября 2022 г. № 795-р.

Как известно, за счет покупки военных облигаций покрываются финансовые потребности ВСУ. Стоит отметить что значительная часть арестованных средств, направленных на нужды армии — это активы подсанкционных россиян.

В начале 2020 года в управление АРМА было передано арестованные денежные средства в сумме более 247 млн гривен, принадлежавших одному из сыновей беглого президента Виктора Януковича. АРМА разместило средства на депозитном счете в банке. Благодаря начислению на арестованные средства процентов, за два с половиной года общая сумма выросла более чем на 50 млн гривен. Таким образом, изъято 304 млн гривен, которые суд постановил перечислить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Мы ранее писали, что в начале сентября в управление АРМА было передано денежные средства на сумму 23,7 млн грн, арестованные на банковских счетах предприятия, созданного ПАО "Нефтяная компания "Роснефть".

Также мы сообщали, что Офис Генпрокурора наложил арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, задействованных в производстве бумаги и картона. Стоимость арестованного имущества – более 1 млрд грн. Бизнес принадлежит бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Крупчаку.





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