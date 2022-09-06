Украина арестовала имущество экс-депутата Госдумы РФ на 1 млрд грн

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Давиденко Евгения
Офис Генпрокурора наложил
арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий,
задействованных в производстве бумаги и картона.
Арест имущества экс-депутата Госдумы РФ
Об этом сообщает Офис
Генпрокурора в Telegram.
Пресс-служба отмечает,
что стоимость арестованного имущества – больше 1 млрд грн. Это крупнейший отраслевой
бизнес на территории Украины. Он принадлежит бывшему депутату Госдумы РФ. По данным СМИ, речь идет о Владимире
Крупчаке.
Следствие установило, что должностные лица этих
обществ в 2019-2021 годах на территории Украины уклонились от уплаты налогов на
сумму выше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст.
212, ст.209 УК Украины).
Отмечается, что
досудебное расследование в криминальном производстве осуществляют детективы
Бюро экономической безопасности.
Ранее "Комментарии"сообщали, что Высший антикоррупционный суд Украины
конфисковал активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, владеющего
компаниями по производству беспилотников, в доход государства. По
мнению юристов, особенность этого решения в том, что арест накладывался не в
рамках криминального производства, а является результатом судебного процесса.
Адвокат
Дмитрий Кострюков отметил, что защита олигарха сможет данное решение оспаривать
и в высших судебных инстанциях. В случае, если решение суда будет отменено, наше
государство ничего не получит, однако истец по данному делу — Министерство
юстиции Украины — также сможет обжаловать данное решение в третьей инстанции.
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