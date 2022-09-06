Украина арестовала имущество экс-депутата Госдумы РФ на 1 млрд грн

Офис Генпрокурора наложил арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, задействованных в производстве бумаги и картона.

Арест имущества экс-депутата Госдумы РФ

Об этом сообщает Офис Генпрокурора в Telegram.

Пресс-служба отмечает, что стоимость арестованного имущества – больше 1 млрд грн. Это крупнейший отраслевой бизнес на территории Украины. Он принадлежит бывшему депутату Госдумы РФ. По данным СМИ, речь идет о Владимире Крупчаке.

Следствие установило, что должностные лица этих обществ в 2019-2021 годах на территории Украины уклонились от уплаты налогов на сумму выше 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст.209 УК Украины). За легализацию имущества, полученного преступным путем, в украинском законодательстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет и конфискация имущества.

Отмечается, что досудебное расследование в криминальном производстве осуществляют детективы Бюро экономической безопасности.

Ранее "Комментарии"сообщали, что Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы российского олигарха Владимира Евтушенкова, владеющего компаниями по производству беспилотников, в доход государства. По мнению юристов, особенность этого решения в том, что арест накладывался не в рамках криминального производства, а является результатом судебного процесса.

Адвокат Дмитрий Кострюков отметил, что защита олигарха сможет данное решение оспаривать и в высших судебных инстанциях. В случае, если решение суда будет отменено, наше государство ничего не получит, однако истец по данному делу — Министерство юстиции Украины — также сможет обжаловать данное решение в третьей инстанции.



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