В АРМА передали почти 24 млн грн, арестованных на предприятии «Роснефти»

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Давиденко Евгения
В управление АРМА передано денежные
средства на сумму 23,7 млн грн, арестованные на банковских счетах предприятия,
созданного ПАО "Нефтяная компания "Роснефть".
Арестованы средства предприятия Роснефти
Об этом сообщает пресс-служба Офиса
Генпрокурора.
Согласно их данным, эта компания, подконтрольна российскому государственному гиганту, причастна к финансированию широкомасштабной агрессии рф против Украины. Сообщается, что при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора продолжается досудебное расследование в рамках криминального производства по статье 110-2 КК ч. 4. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.
Упомянутая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти
лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Также по ходатайству прокурора Киевской городской
прокуратуры в управление АРМА передано более 50 железнодорожных
вагонов-цистерн, которые были ввезены на территорию Украины из беларуси
накануне войны. Согласно сообщению, они должны были обеспечивать потребности
российской армии в первые дни агрессии.
Мы также писали, что Офис Генпрокурора наложил арест на корпоративные права
и 25 объектов недвижимости предприятий, задействованных в производстве бумаги и
картона. Стоимость арестованного имущества –
более 1 млрд. грн. Это самый крупный отраслевой бизнес на территории Украины.
Он принадлежит бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Крупчаку.
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