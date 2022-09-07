В АРМА передали почти 24 млн грн, арестованных на предприятии «Роснефти»

В управление АРМА передано денежные средства на сумму 23,7 млн грн, арестованные на банковских счетах предприятия, созданного ПАО "Нефтяная компания "Роснефть".

Арестованы средства предприятия Роснефти

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Согласно их данным, эта компания, подконтрольна российскому государственному гиганту, причастна к финансированию широкомасштабной агрессии рф против Украины. Сообщается, что при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора продолжается досудебное расследование в рамках криминального производства по статье 110-2 КК ч. 4. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Расследование осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.

Упомянутая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Также по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры в управление АРМА передано более 50 железнодорожных вагонов-цистерн, которые были ввезены на территорию Украины из беларуси накануне войны. Согласно сообщению, они должны были обеспечивать потребности российской армии в первые дни агрессии.

Мы также писали, что Офис Генпрокурора наложил арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, задействованных в производстве бумаги и картона. Стоимость арестованного имущества – более 1 млрд. грн. Это самый крупный отраслевой бизнес на территории Украины. Он принадлежит бывшему депутату Госдумы РФ Владимиру Крупчаку.

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