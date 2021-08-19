Арестович заявил, кто должен стать следующим президентом Украины и почему

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Вечканова Елена
До следующих
президентских выборов еще достаточно много времени, однако вопросы о следующем
главе государства ходят давно. По мнению спикера отечественной делегации в ТКГ,
внештатного советника руководителя ОП Алексея Арестовича, Владимир Зеленский должен
быть переизбран после окончания своего первого срока.
Арестович считает, что Украина должна переизбрать Зеленского на второй срок. Фото из открытых источников
Как объяснил чиновник
Евгению Рыбчинскому для его YouTube-канала, пять
лет президентства недостаточно, чтобы дать государству те изменения, которых
жаждут его граждане.
По его словам, на
протяжении первых двух лет пребывания на посту главы государства политики
только начинают вникать во все тонкости внутренних и внешних проблем, пытаются
немного видоизменить под себя систему.
Также Алексей
Арестович объяснил, что любая крупная реформа в законодательстве затрагивает
огромное количество действующих законов. И это — еще один большой отрезок
работы, который требует затраченных сил, энергии и времени.
По словам
чиновника, только для того, чтобы разделить полномочия главнокомандующего
армией и руководителя Минобороны, необходимо внести изменения в четыре десятка законов
Украины. Поэтому приходится готовить целый пакет новых законопроектов. И так —
с большинством масштабных изменений.
Арестович
считает, что Владимиру Зеленскому, как деятелю, пришедшему творить политику
реформ, нужен второй срок — "по техническим причинам". При этом чиновник
считает, что сам Зеленский не сильно хочет продолжать быть президентом дальше.
Однако желание осуществить все задуманное, говорит Алексей Арестович, все еще
присутствует.
Также представитель
ТКГ предположил, что Зеленский все же подаст свою кандидатуру на следующие
парламентские выборы.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали,
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Обсуждения
Новости
Verewolf
19 августа 2021, 20:03
Браво, Люся Арестович! Прогиб перед Клоуном засчитан!