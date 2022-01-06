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Арест имущества Петра Порошенко: чем закончилось первое судебное заседание

Адвокат Порошенко сообщил, что в Печерском суде в срочном режиме хотят рассмотреть ходатайство об аресте имущества пятого президента Украины

сегодня, 12:43
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 6 января, с самого утра в Печерском суде столицы началось заседание по поводу ареста имущества пятого президента Украины Петра Порошенка, которому инкриминируют государственную измену. Об этом сообщил адвокат Порошенка Игорь Головань в Facebook, передают "Комментарии".

Арест имущества Петра Порошенко: чем закончилось первое судебное заседание

Петр Порошенко - арест имущества. Фото с Facebook

По словам защитника Петра Порошенка, сообщение о заседании они получили вечером накануне и пока не успели даже ознакомиться с судебными материалами. Одно ему точно известно, что документы не подписала Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова. На документах стоит подпись прокурора по фамилии Белкин и дело не согласовано с Генеральным прокурором, в чем он видит не только нарушение, но и доказательство факта политического преследования.

"Три прокурора, которых мы еще никогда раньше не видели и не слышали, представили ходатайство об аресте имущества Петра Порошенка. Мы будем смотреть, почему они обратились в Печерский суд, если ДБР находится в Шевченковском. Судья, как мы видим, движется в ускоренном режиме к принятию какого-то решения, хотя мы подали ходатайство об отводе, который был рассмотрен молниеносно. Мы обратились в апелляционный суд, потому что здесь идет нарушение территориальной подсудности," — заявил Игорь Головань.

На вопрос о том, какое имущество сейчас хочет арестовать суд, Головань заявил, что речь идет о всем том, что задекларировано Петром Порошенком как народным депутатом, но он сам еще не разобрался в иске. Он добавил, что согласно действующему законодательству такие ходатайства можно рассматривать исключительно в присутствии самого Порошенко.

Напомним, сегодня Порошенко назвал точную дату своего возвращения в Украину

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Источник: https://fb.watch/amv1-gLCRG/
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