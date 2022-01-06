Сегодня Порошенко гораздо хуже, чем Януковичу, - политтехнолог

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Козлова Альбіна
Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы "Что это было?" рассказал, почему украинцы не любят голосовать за президента на второй срок и в каком положении сейчас Петр Порошенко.
Петр Порошенко, фото из открытых источников
По его словам, есть проблема с каденциями каждой новой власти. В Украине электорат не любит выбирать президентов на второй срок, потому что его надежды, иллюзии, запросы власть, к сожалению, не выполняет. То есть второй термин – это потеря времени.
Эксперт рассказал, что еще в 2015 году вышла резонансная статья с заголовком, что Порошенко, возможно, закончит свою политическую карьеру более драматично, чем Янукович. На это есть причины, объяснил политтехнолог.
Все же Сергей Гайдай говорит, что у общества есть запрос на справедливость, потому что 73% избирателей два года назад проголосовали против Порошенко. Однако если последовать примеру Грузии, где "зачищали" старую власть, то там сначала реформировали правоохранительную систему, являющуюся главным инструментом справедливости.
Как сообщал портал "Комментарии", известно о чем идет речь в тексте подозрения Порошенко и что известно об "угольном деле".
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Обсуждения
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Олег
сегодня, 12:55
Какую ересь несёт ваш политолог. Чем Порошенко хуже? Не успели на него хвост поднять тут же высказали беспокойство и послы и госдеп. Кто верит, что после этого его будут судить? Также у Порошенко есть 2 телеканала по которым он может обличать эту власть и расхваливать себя какой он был распрекрасный президент и как Украина при нём расцвела и многие безмозглые болваны в это верят не помня уже с чего начался теперешний песец с Порошенко он и начался. Ну про вывезенные деньги вообще смешно говорить. Януковичу до Порошенко по выведенным деньгам не дотянуться вообще.