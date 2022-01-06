Сегодня Порошенко гораздо хуже, чем Януковичу, - политтехнолог

Политтехнолог Сергей Гайдай в эфире программы "Что это было?" рассказал, почему украинцы не любят голосовать за президента на второй срок и в каком положении сейчас Петр Порошенко.



Петр Порошенко, фото из открытых источников

По его словам, есть проблема с каденциями каждой новой власти. В Украине электорат не любит выбирать президентов на второй срок, потому что его надежды, иллюзии, запросы власть, к сожалению, не выполняет. То есть второй термин – это потеря времени.

Эксперт рассказал, что еще в 2015 году вышла резонансная статья с заголовком, что Порошенко, возможно, закончит свою политическую карьеру более драматично, чем Янукович. На это есть причины, объяснил политтехнолог.



"Сегодня Петру Порошенко значительно хуже, чем (тогда — ред.) Януковичу. Потому что Янукович убежал и вывез достаточно капитала. У Петра Алексеевича с этим будет сложнее. В Россию он бежать не может, а весь остальной мир, если будет доказана его вина, он (мир – ред.) будет его выдавать. Поэтому ему (Порошенко – ред.) не так комфортно, как Януковичу", — пояснил эксперт.

Все же Сергей Гайдай говорит, что у общества есть запрос на справедливость, потому что 73% избирателей два года назад проголосовали против Порошенко. Однако если последовать примеру Грузии, где "зачищали" старую власть, то там сначала реформировали правоохранительную систему, являющуюся главным инструментом справедливости.

"Не верю, что Петр Алексеевич будет наказан по-настоящему, потому что нет того инструмента — правоохранительная система в Украине осталась старая", — добавил Сергей Гайдай.

Как сообщал портал "Комментарии", известно о чем идет речь в тексте подозрения Порошенко и что известно об "угольном деле".

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