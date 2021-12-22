Альтернатива Зеленскому и слугам: каким стал 2021-й для украинской оппозиции

Об итогах года украинской власти сейчас пишут много и разно. Издание "Комментарии" решило зайти и с другого ракурса. Мы попросили экспертов охарактеризовать итоги 2021-го для украинской оппозиции: что получилось, что нет – и почему.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Оппозиция сделала всё, чтоб Зеленский имел все шансы избраться на второй срок

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует, что в Украине есть два фланга оппозиции, которые оппозиционны не только к действующей власти, но и друг к другу.

"Это "ура-патриотическая" группа, в которую входит "Европейская солидарность" Порошенко и ряд более мелких политических сил, спекулирующих на теме патриотизма, национализма и т.д. И условная "восточная" группа (называть это крыло оппозиции "пророссийским" было бы не корректно хотя бы потому, что ряд представителей этой группы находятся в РФ под санкциями). Эта группа спекулирует на теме Донбасса, завершения войны и возвращении добрососедских отношений с Российской Федерацией и Республикой Беларусь", – отмечает Денис Гороховский.

По его словам, если первая группа год посвятила исключительно критике власти и аккумуляции электората, то вторая год потратила на внутренние конфликты, склоки и выяснение – кто "настоящая оппозиция", а кто "любимая оппозиция офиса президента".

"В итоге единственный значимый рейтинг из представителей данной группы только у ОПЗЖ (остальные партии находятся ниже 5% электоральной отметки). И то, данный рейтинг существует во многом исключительно благодаря разочарованию части электората Зеленского в действиях его политсилы и не желании поддерживать партии правого толка, – поясняет эксперт. – В целом, если коротко подводить итог года работы оппозиции – оппозиция сделала всё, чтоб Зеленский имел все шансы избраться на второй срок".

Оппозиция в Украине не имеет рычагов влияния на власть, на принятие тех или иных решений

Политолог, коммуникатор Украинского института политики Елена Броницкая считает, что украинской оппозиции в 2021 году не удалось добиться, чтобы ее воспринимали так, как это делается в европейских странах.

"У нас, к сожалению, так и не принят закон об оппозиции. В котором были бы четко прописаны ее права. Потому что сейчас они в парламенте всячески нарушаются, – отмечает политолог. – Когда оппозиция подает законопроекты, они зачастую даже не выносятся в зал заседаний. Между тем, оппозиция должна иметь возможность осуществлять контроль за властью, включая выполнение тех или иных обещаний, соблюдение законов, регламента и так далее. Причем это касается и провластной коалиции (в нашем случае — условного монобольшинства), и Офиса президента, и Кабмина".

Елена Броницкая подчеркивает, что сейчас практически все Комитеты в Раде – под контролем "слуг". Оппозиция не имеет рычагов влияния на власть, на принятие тех или иных решений.

"Отдельные политики оппозиционного направления и вовсе репрессированы – как, к примеру, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук. Находятся некие весьма спорные уголовные дела, не по закону, не по Конституции. СНБО используется как некий репрессивный орган, как самосуд. При этом все рычаги власти сосредоточены в Офисе президента. Но каждый должен заниматься своим делом, – уверена эксперт. – Без контроля власти со стороны оппозиции у нас нет баланса. И это очень опасно. Оппозиция должна быть представлена в Комитетах, Кабмине, ОП. Власть и оппозиция должны работать сообща. Ведь оппозиция отражает мнение части населения Украины. И это мнение следует учитывать, а не как сейчас, когда оппозиция дает понять, что страна движется в неправильном политическом и экономическом направлении, когда это же подтверждает большинство украинцев (согласно соцопросам), а власть плюет на отличную от своей точку зрения. И действует по принципу: друзьям – всё, оппонентам – закон".

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