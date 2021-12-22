Нардеп Сюмар: сериал с Порошенко покажут до марта

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Кравцев Сергей
Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать группу компаний ROSHEN на 283, 63 млн грн. Главная причина, почему в АМКУ пошли на такой шаг – монопольное положение на рынке патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на сайт АМКУ.
Магазин Roshen. Фото - пресс-служба Roshen
Ситуацию прокомментировала у себя в Facebook нардеп Виктория Сюмар. Нардеп отмечает, интересно выходит, по энергетике, облгазам решений нет, там монополий никто не видит.
По ее словам, сериал с Порошенко покажут до марта, а затем подключат "войну с олигархами", новый сюжет. Правда, есть риск, что оценят сериал не все. Часть украинцев не сможет это сделать из-за отключения электроэнергии, которые так усердно называют "аварийными" отключениями.
Высказался о штрафе Антимонопольного комитета политический обозреватель и журналист Юрий Луканов.
Он добавляет, очень похоже, что власти не удается засадить Порошенко – так они его бизнес давить решили. То, что Россия на границе войска собрала – проблема самих украинцев, а власть занята оппозицией.
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