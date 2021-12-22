Нардеп Сюмар: сериал с Порошенко покажут до марта

Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать группу компаний ROSHEN на 283, 63 млн грн. Главная причина, почему в АМКУ пошли на такой шаг – монопольное положение на рынке патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на сайт АМКУ.

Магазин Roshen. Фото - пресс-служба Roshen

Ситуацию прокомментировала у себя в Facebook нардеп Виктория Сюмар. Нардеп отмечает, интересно выходит, по энергетике, облгазам решений нет, там монополий никто не видит.

"Это просто еще одна новость тем, кто сомневается в политическом преследовании Порошенко. Через три года абсолютно бездарного управления страной, на фоне многочисленных кризисов, пацаны из Квартала устраивают очередной бездарный сериальчик "Ату его, ату, по всем фронтам". В это время они сами возвращают мажоритарку, создают государственные каналы на миллиарды гривен и бегут на прямые переговоры с Путиным. На фоне полной зависимости от него в энергетике", – отметила Сюмар.

По ее словам, сериал с Порошенко покажут до марта, а затем подключат "войну с олигархами", новый сюжет. Правда, есть риск, что оценят сериал не все. Часть украинцев не сможет это сделать из-за отключения электроэнергии, которые так усердно называют "аварийными" отключениями.

Высказался о штрафе Антимонопольного комитета политический обозреватель и журналист Юрий Луканов.

"Я, конечно, не экономист. Но совершенно очевидно: какой еще монополизм, когда у нас куча кондитерских предприятий? Говорят, что у Рошена необоснованно высокие цены на что-либо. Вообще-то, я сравниваю цены Рошена с другими – они либо на таком же уровне, либо дешевле. Это же элементарно как дважды два", – отметил журналист.

Он добавляет, очень похоже, что власти не удается засадить Порошенко – так они его бизнес давить решили. То, что Россия на границе войска собрала – проблема самих украинцев, а власть занята оппозицией.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась реакция Британии на обвинение против Порошенко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!