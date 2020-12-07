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Запрет пластиковых пакетов и штрафы до 8500 гривен: комитет ВР поддержал закон

Комитет предлагает полностью запретить использование пакетов

сегодня, 19:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Украине планируют наказывать за применение пластиковых упаковок. Экологический комитет рекомендует парламенту целиком и полностью запретить их использование.

Запрет пластиковых пакетов и штрафы до 8500 гривен: комитет ВР поддержал закон

В законопроекте прописано, что запрету подлежат сверхлегкие пластиковые пакеты; легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм; оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты.

В то же время, для упаковки мясных и рыбных продуктов, а также круп, муки и сахара, будут введены в оборот пластиковые пакеты размерами не более 22,5х34,5х45см.

В то же время, парламентеры предлагают ввести немалые штрафы за использование пластика — сумма будет составлять от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение административное наказание составит от 3400 до 8500 гривен.

Ранее "Комментарии" писали о том, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место группу народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента. Соответствующее видео было опубликовано в средствах массовой информации и социальных сетях.

Также, порталу стало известно, что очередной "слуга народа" был застигнут совсем не за решением государственных проблем во время заседания в Верховной Раде. Мужчина занимался более приятными делами – переписывался с женщиной. Этим народным избранником оказался Олег Семинский. А переписывался он с некой Катериной Демченко, называя ее "котиком" и обсуждая "вчерашнее", а также стрижку и новый галстук  нардепа. По мнению Telegram-канала, дама не является законной супругой Семинского, так как в декларации нардепа в графе "жена" указаны другие данные.



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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66892
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