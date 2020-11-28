Подловили так подловили: Слуга народа на заседании ВР переписывался с любовницей

Очередной "слуга народа" был застигнут совсем не за решением государственных проблем во время заседания в Верховной Раде.

Мужчина занимался более приятными делами – переписывался с женщиной. Этим народным избранником оказался Олег Семинский. А переписывался он с некой Катериной Демченко, называя ее "котиком" и обсуждая "вчерашнее", а также стрижку и новый галстук нардепа. По мнению Telegram-канала, дама не является законной супругой Семинского, так как в декларации нардепа в графе "жена" указаны другие данные.

Согласно информации, указанной в социальных сетях, женщина работает в автомобильной компании "Сивер-Авто". Но самой интересное заключается в том, что владелицей компании является супруга Семинского, Бушай Татьяна.









Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" был замечен за просмотром эротического видео во время заседания Верховной Рады. В этот раз за "изучением" контента для взрослых отличился 62-летний Анатолий Драбовский. Мало того, что народный избранник сам занимался безобразием в рабочее время, он еще и отвлекал данным видео других, переслав его, своему коллеге и соседу по месту в рабочем зале Олегу Тарасову.





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