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Главная Новости Политика Скандалы Подловили так подловили: Слуга народа на заседании ВР переписывался с любовницей
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Подловили так подловили: Слуга народа на заседании ВР переписывался с любовницей

Выяснение отношений с супругой нардепу обеспечено

сегодня, 20:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Очередной "слуга народа" был застигнут совсем не за решением государственных проблем во время заседания в Верховной Раде.

Подловили так подловили: Слуга народа на заседании ВР переписывался с любовницей

Мужчина занимался более приятными делами – переписывался с женщиной. Этим народным избранником оказался Олег Семинский. А переписывался он с некой Катериной Демченко, называя ее "котиком" и обсуждая "вчерашнее", а также стрижку и новый галстук  нардепа. По мнению Telegram-канала, дама не является законной супругой Семинского, так как в декларации нардепа в графе "жена" указаны другие данные.

Согласно информации, указанной в социальных сетях, женщина работает в автомобильной компании "Сивер-Авто". Но самой интересное заключается в том, что владелицей компании является супруга Семинского, Бушай Татьяна.



Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" был замечен за просмотром эротического видео во время заседания Верховной Рады. В этот раз за "изучением" контента для взрослых отличился 62-летний Анатолий Драбовский. Мало того, что народный избранник сам занимался безобразием в рабочее время, он  еще и отвлекал данным видео других, переслав его, своему коллеге и соседу по месту в рабочем зале Олегу Тарасову.


 


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Источник: https://t.me/onenewsukraiine/8118
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