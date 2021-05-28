Высоцкий стал первым заместителем министра агрополитики: кто он и сколько зарабатывает

Первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины назначен бывший заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Такое решение правительство приняло 26 мая 2021 года. Накануне назначения чиновник подал декларацию о доходах за 2020 год. "Комментарии" разобрались, сколько Высоцкий заработал в прошлом году и что имеет в собственности.



Тарас Высоцкий. Фото: uga.ua

Тарас Высоцкий родился в 1986 году в селе Кунин Ровенской области. Имеет две высших образования, одно из них получил по специальности менеджмент в украинском вузе, второе — в вузе Берлина. Женат, воспитывает двух дочерей. До назначения в Минагрополитики координировал формирование и реализацию государственной аграрной политики в Министерстве экономики Украины.

Согласно декларации, в собственности Высоцкого находятся две квартиры площадью 76,2 и 37,2 кв. м. Обе расположены в селе Глеваха Киевской области. Владельцем квартиры большей площади он стал в 2011 году, ее стоимость оценивается в 540 тыс. грн. Квартиру меньшей площади стоимостью 279 тыс. грн приобрел в 2014-м.

С 2002 года чиновник владеет жилым домом на 128,7 кв. м и пятью земельными участками общей площадью более 14,5 тыс. кв. м в селе Кунин Ровенской области. Стоимость дома оценивается в более чем 70 тыс. грн, но стоимость земли неизвестна.

С 2017 года Высоцкий владеет легковым автомобилем марки "Форд Мондео" стоимостью более 811,5 тыс. грн. У членов семьи автомобилей нет. Среди нематериальных ценностей у чиновника задекларированы два товарных знаках.

За год работы в Министерстве экономики в должности заместителя министра Тарас Высоцкий заработал 844 164 грн. Его зарплата оказалась ниже доходов жены. Ирина Высоцкая работает в госпредприятии "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" и заработала там за год 963 224 грн.

Высоцкий также получил 60 тыс. грн дохода от аренды имущества и 20 тыс. процентов от банковского вклада. На счетах в банках он держит более 82 тыс. долл., 66,2 тыс. грн и 9 тыс. евро.

Напомним, 26 мая правительство Украины уволило двух заместителей министра здравоохранения и еще нескольких чиновников. В Кабмине также назначили ряд новых чиновников, в частности утвердили первым заместителем министра аграрной политики Тараса Высоцкого.

Ранее Верховная Рада уволила трех министров — экономики, инфраструктуры и здравоохранения. Новым главой Минздрава назначен Виктор Ляшко. Министром инфраструктуры стал Александр Кубраков, а Министерство экономики возглавил Алексей Любченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!