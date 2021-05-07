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Внештатные консультанты Верховной Рады: кто они и зачем нужны

Сейчас народных депутатов и других чиновников ВР консультирует почти 140 внештатных помощников

сегодня, 15:58
Автор:

Вечканова Елена

Людям, приходящим к власти в любой стране, следует иметь определенный уровень знаний во многих сферах. Разумеется, знать все — невозможно, поэтому подбирается специальная команда экспертов, готовая помочь.

Внештатные консультанты Верховной Рады: кто они и зачем нужны

Раде помогает 138 внештатных консультантов. Фото: Слово і діло

По информации гражданской сети "ОПОРА", в различных комитетах Верховной Рады нынче работает 138 помощников, которые являются внештатными консультантами.

Интересно, что привлечение таких лиц к работе государственного аппарата прописано в одном из украинских законов — "О комитетах Верховной Рады Украины". Основополагающим моментом в документе является то, что политики могут обратиться за помощью к уполномоченным специалистам, способным в деталях объяснить тонкости различных тем.

Зачастую за внештатными консультациями обращаются, когда готовят новые законопроекты или собираются внести важные изменения в уже существующие.

Интересно, что представители комитетов не слишком ограничены в источниках получения необходимых объяснений. Простыми словами — депутаты или уполномоченные лица могут обращаться за консультациями как в госорганы, так и к частным лицам, бизнесменам и т.п. Также отмечается, что советчиками комитетов могут быть представители общественных организаций.

По информации "ОПОРЫ", сейчас представителей ВР консультирует около 138 внештатных сотрудников.

Внештатные консультанты Верховной Рады: кто они и зачем нужны - фото 2

Самое большое количество таких помощников (по 15 человек) имеют комитеты, связанные с экономическим развитием; организацией госвласти, а также молодежью и спортом.

Чуть меньше — по 13 консультантов — имеют комитеты, занимающиеся вопросами реинтеграции оккупированных территорий и защитой прав ветеранов.

Лишь по одному привлеченному со стороны помощнику имеют комитеты, опекающиеся вопросами свободы слова, темой транспорта и инфраструктуры.

Сразу шесть комитетов ВР отказались от использования внештатных консультантов вообще. Эти чиновники занимаются вопросами правовой политики, образования, евроинтеграции, экологии, антикоррупционных действий и здоровья нации.

Чаще всего о помощи просят представителей различных негосударственных организаций. Это видно в количественном исчислении — 44 человека.

Внештатные консультанты Верховной Рады: кто они и зачем нужны - фото 3

Эксперты в различных сферах, адвокаты и предприниматели находятся на втором месте по "затребованности" в комитетах ВР — 40 лиц.

Отметим, что представители международных организаций, как и журналисты, не особо "в почете" среди депутатов. Таких внештатных консультантов работает всего по двое в различных комитетах.

Еще меньше "популярности" имеют представители коммунальных учреждений — в ВР представлен всего один такой помощник.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, насколько высоко эксперты оценивают вероятность нового роспуска нынешнего состава Верховной Рады.

Также на портале вы можете узнать, каким образом в Раде хотят "наладить" возможность получить необходимый транш от Международного валютного фонда.


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Источник: https://oporaua.org/article/parliament/23059-pozashtatni-konsultanti-komitetiv-khto-voni
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