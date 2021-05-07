Внештатные консультанты Верховной Рады: кто они и зачем нужны

Людям, приходящим к власти в любой стране, следует иметь определенный уровень знаний во многих сферах. Разумеется, знать все — невозможно, поэтому подбирается специальная команда экспертов, готовая помочь.

Раде помогает 138 внештатных консультантов. Фото: Слово і діло

По информации гражданской сети "ОПОРА", в различных комитетах Верховной Рады нынче работает 138 помощников, которые являются внештатными консультантами.



Интересно, что привлечение таких лиц к работе государственного аппарата прописано в одном из украинских законов — "О комитетах Верховной Рады Украины". Основополагающим моментом в документе является то, что политики могут обратиться за помощью к уполномоченным специалистам, способным в деталях объяснить тонкости различных тем.

Зачастую за внештатными консультациями обращаются, когда готовят новые законопроекты или собираются внести важные изменения в уже существующие.

Интересно, что представители комитетов не слишком ограничены в источниках получения необходимых объяснений. Простыми словами — депутаты или уполномоченные лица могут обращаться за консультациями как в госорганы, так и к частным лицам, бизнесменам и т.п. Также отмечается, что советчиками комитетов могут быть представители общественных организаций.

По информации "ОПОРЫ", сейчас представителей ВР консультирует около 138 внештатных сотрудников.





Самое большое количество таких помощников (по 15 человек) имеют комитеты, связанные с экономическим развитием; организацией госвласти, а также молодежью и спортом.

Чуть меньше — по 13 консультантов — имеют комитеты, занимающиеся вопросами реинтеграции оккупированных территорий и защитой прав ветеранов.

Лишь по одному привлеченному со стороны помощнику имеют комитеты, опекающиеся вопросами свободы слова, темой транспорта и инфраструктуры.

Сразу шесть комитетов ВР отказались от использования внештатных консультантов вообще. Эти чиновники занимаются вопросами правовой политики, образования, евроинтеграции, экологии, антикоррупционных действий и здоровья нации.

Чаще всего о помощи просят представителей различных негосударственных организаций. Это видно в количественном исчислении — 44 человека.





Эксперты в различных сферах, адвокаты и предприниматели находятся на втором месте по "затребованности" в комитетах ВР — 40 лиц.

Отметим, что представители международных организаций, как и журналисты, не особо "в почете" среди депутатов. Таких внештатных консультантов работает всего по двое в различных комитетах.

Еще меньше "популярности" имеют представители коммунальных учреждений — в ВР представлен всего один такой помощник.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, насколько высоко эксперты оценивают вероятность нового роспуска нынешнего состава Верховной Рады.

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