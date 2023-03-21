Верховная Рада проголосовала за назначение новых министров: какие ожидания

Во вторник, 21 марта, Верховная Рада устроила очередной ударный день, приняв массу законов, а также назначив трех новых министров. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили кадровые перестановки в Кабмине.

Верховная Рада назначила трех новых министров

Новые назначения в Кабмине вызывают позитив

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко призналась, что очень позитивно оценивает новые назначения в Кабмине.

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"То, что Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины (фактически переназначили с расширением полномочий) – отличное решение. На посту главы Минцифры он продемонстрировал, что умеет ломать систему, создавать новые процессы, которые даже опережают время, становятся успешными примерами для всего мира (то же приложение "Дія"). Украина встала на путь цифровых технологий. У нас функционируют "Дія. Бизнес", "Дія. Работа", реестр поврежденного имущества, реестр лиц, пострадавших вследствие российской агрессии и так далее", – отмечает эксперт.

Много цифровых технологий, напоминает Елена Хотенко, завязаны на новом законодательстве, ориентированы на восстановление нашей страны.

"Все эти продукты уже вызвали доверие у государства. Показали свою эффективность, удобность. Мы прошли тот этап, когда цифровая грамотность населения была на низком уровне. Сейчас она неустанно растет. Именно поэтому я приветствую расширение полномочий Федорова. Имея больше возможностей, он совершить больше полезных дел для всего государства", – считает эксперт.

Что касается Министерства образования и науки, которое вместо Сергея Шкарлета возглавил Оксен Лисовый (ранее – директор Малой академии наук, с начала полномасштабного вторжения – доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ), то в обществе, по словам Елены Хотенко, давно был запрос на преобразования на данном направлении.

"Наше МОН точно не являлось ни примером, ни драйвером перемен. Я сама как мама одиннадцатиклассника очень недовольна качеством нашего образования. И за время пандемии, и с началом полномасштабной войны оно катастрофически снизилось. Нам точно нужна лучшая организация системы образования, формирования ценностей и приоритетов – и для школьников, и для студентов", – констатирует эксперт.

Электронные медкарты – могут стать очередным прорывом

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким мнением:

"Лично для меня кадровые перемены в Кабмине – ко времени. Было много вопросов к деятельности того же МОН или Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (новым министром стал бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сменивший на этом посту Павла Рябикина). В условиях войны деятельность этих министерств требовала новых подходов, инноваций, драйва. А этого, увы, не было. Отлично, что у нас появится вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий (Федоров), он же – министром цифровой трансформации Украины. Объединяя отрасли, которые так или иначе соприкасаются, под инновационным крылом, он может добиться многого".

К сожалению, отмечает эксперт, у нас нередко наблюдается недостаток коммуникаций и переизбыток бюрократии. Но теперь формат электронной страны, который активно продвигал Федоров на посту главы Минцифры, теперь обретет новые горизонты. Соответственно, поясняет Анна Крысюк, ускорится переход к электронным подписям, к принятию быстрых решений. Учитывая, что у нас война – такое ускорение жизненно необходимо, акцентирует она.

"Мне бы хотелось верить, что Федоров справиться. Имея молодую команду, сумев заинтересовать приложением "Дія" другие страны, которые хотят адаптировать этот формат под себя, он доказал свою эффективность. Если вслед за электронным документооборотом, возможностью получить массу справок, документов, провести огромное количество операций, в данном приложении появятся еще и электронные медкарты, это будет очередной прорыв, – считает Анна Крысюк. – Всё идет к тому, что один телефон заменяет собой огромное количество бумажных документов, экономит массу времени. Учитывая позитивные достижения Федорова и его команды, особенно важные в тяжелое военное время, надеюсь, что образовательное, научное, технологическое направления, оказавшиеся теперь под его эгидой, получат мощный импульс для осовременивания".

Наиболее вдохновляющим является решение действующей власти назначить министром образования и науки Оксена Лисового

Генеральный директор группы компаний Advanter Group, сооснователь в Общественной платформе "Новая Страна" и Центре Экономического Восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач рассуждает так:

"Наиболее вдохновляющим является решение действующей власти назначить министром образования и науки Оксена Лисового, добровольца, руководителя Малой академии наук. При его руководстве МАН стала разветвленной сетью современного научного образования. Мы часто жалуемся, что научный потенциал Украины уходит со старением ученых. Но это не так. В Украине появляется немало прогрессивных молодых ученых, многие из которых – выпускники МАН. Говоря об инновационном развитии, мы как государство должны отдать приоритет именно развитию мышления молодежи, научному образованию".

Андрей Длигач убежден, что команда нового министра справится с задачей модернизации и науки и образования.

"Ждать, пока Новая украинская школа заработает, больше нет времени. Изменения нужно производить срочно на всех звеньях образования. Больше автономии, деньги – за ребенком, грантовое финансирование науки, приватизация школ. Да, должны быть и непопулярные решения – по сокращению и количеству школ, и работников образования, – отмечает эксперт. – Но всё это должно быть сделано с полной социальной ответственностью – и перед украинцами настоящего, и перед украинцами будущего, которые не простят нам, если мы в очередной раз не произведем необходимых изменений".

Назначение Михаила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации также является важным шагом к усилению именно инновационной составляющей в будущем развитии Украины, уверен Андрей Длигач.

В таких условиях, констатирует он, цифровизация образования, рост инновационной экономики ускорятся. Тем более, что в Национальной экономической стратегии Украины 2030 заложен именно такой механизм роста.

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