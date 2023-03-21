logo

BTC/USD

28260.79

ETH/USD

1807.33

LTC/USD

81.71

USD/UAH

38.55

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Стали известны имена новых министров: новые назначения
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны имена новых министров: новые назначения

Соответствующие решения приняла Верховная Рада

сегодня, 12:53
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Сегодня Верховная Рада назначила трех министров. Об этом сообщают "Комментарии".

Стали известны имена новых министров: новые назначения

Новий міністр освіти до призначення воював на фронті

В частности, Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины. Его фактически переназначили на занимаемую им ранее должность с расширением его полномочий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сменивший на этом посту Павла Рябикина.

Оксена Лесного назначен новым министром образования и науки Украины. Лесной является директором Малой академии наук. С началом полномасштабного вторжения он присоединился к армии, как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В должности министра он сменил Сергея Шкарлета.

Напомним, в Кабмине снова начали реформировать таможню — эксперты рассказали, что это даст. Пригожин озвучил дату украинского контрнаступления и попросил помощи Кремля.

Во время пресс-конференции 20 марта руководитель группы наемников Евгений Пригожин заявил, что Украина начнет широкомасштабную атаку в конце марта или начале апреля. По мнению Пригожина, украинские силы пытаются отрезать ЧВК "Вагнер" от основных войск Российской Федерации. Владелец ЧВК считает, что подобные действия ВСУ станут катастрофическими для российской армии на территории временно оккупированной Украины.

Тем временем, на фоне визита в РФ лидера Китая, в Украину прибыл лидер азиатской страны, которую традиционно считают соперником КНР. Ожидается, что лидер страны-соперницы Китая продемонстрирует свою поддержку Украине, которая находится в состоянии войны с Российской Федерацией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!