Стали известны имена новых министров: новые назначения

Сегодня Верховная Рада назначила трех министров. Об этом сообщают "Комментарии".

Новий міністр освіти до призначення воював на фронті

В частности, Михаила Федорова назначили вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Украины. Его фактически переназначили на занимаемую им ранее должность с расширением его полномочий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин, сменивший на этом посту Павла Рябикина.

Оксена Лесного назначен новым министром образования и науки Украины. Лесной является директором Малой академии наук. С началом полномасштабного вторжения он присоединился к армии, как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В должности министра он сменил Сергея Шкарлета.

Напомним, в Кабмине снова начали реформировать таможню — эксперты рассказали, что это даст. Пригожин озвучил дату украинского контрнаступления и попросил помощи Кремля.

Во время пресс-конференции 20 марта руководитель группы наемников Евгений Пригожин заявил, что Украина начнет широкомасштабную атаку в конце марта или начале апреля. По мнению Пригожина, украинские силы пытаются отрезать ЧВК "Вагнер" от основных войск Российской Федерации. Владелец ЧВК считает, что подобные действия ВСУ станут катастрофическими для российской армии на территории временно оккупированной Украины.

Тем временем, на фоне визита в РФ лидера Китая, в Украину прибыл лидер азиатской страны, которую традиционно считают соперником КНР. Ожидается, что лидер страны-соперницы Китая продемонстрирует свою поддержку Украине, которая находится в состоянии войны с Российской Федерацией.