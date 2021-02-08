У Зеленского прокомментировали слухи о замене Шмыгаля

В Офисе Президента Украины прокомментировали информацию о том, что сейчас идет поиск кандидатов на пост премьер-министра, которые могут заменить действующего главу правительства Дениса Шмыгаля. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, сообщает издание "Украинские новости".

Шмыгаль. Фото: КМУ

По словам Кирилла Тимошенко, на данный момент вопрос о смене главы Кабмина на повестке дня не стоит. Он сказал, что видел публикации в некоторых СМИ о том, что сейчас проходят консультации насчет новой кандидатуры премьер-министра.

Тимошенко сказал, что эта информация является неправдивой, а премьер Шмыгаль продолжает работу на посту главы правительства.

Ранее сообщалось, что Шмыгаля на посту премьера могут заменить исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, глава Национального банка Кирилл Шевченко, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов и министр аграрной политики Роман Лещенко.

Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года, он заменил на этой должности Алексея Гончарука, который возглавлял Кабмин с августа 2019 года.

Шмыгаль занимал пост министра по развитию громад и территорий, а также был главой Ивано-Франсковской ОГА. До прихода в политику он был топ-менеджером корпорации ДТЭК олигарха Рината Ахметова, возглавляя Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области.

Слухи об отставке Шмыгаля ходят давно в украинском медиаполе из-за того, что действующего премьера обвиняют в падении украинской экономике и отсутствии результатов в борьбе с пандемией.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в России жестко раскритиковали Навального из-за Украины.

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