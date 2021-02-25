«Только не Верещук»: военные эксперты прогнозируют кадровые ротации в армии

Смена военных руководителей в Украине, в частности, Главнокомандующего ВСУ и министра обороны, давно назрели. Эксперты говорят, что в армии сегодня катастрофа и президент должен был уволить Хомчака и Тарана еще в прошлом году. На кого менять и почему кандидатуру нардепа Ирины Верещук считают "нонсенсом", рассказали военные эксперты.

Эксперты назвали кандидатуры на пост министра обороны. Фото: Vitaliy Soloniy

"Да, вероятность замены всех военных руководителей сегодня назрела", — говорит военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, назначение Тарана министром обороны с самого начала было ошибкой.



"О господине Таране, когда он служил в главном управлении разведки, говорили: "кто больше не любит людей, чем Таран, — никто". Он очень коммуникабельный человек. Но наши партнеры требуют от нас решительных шагов по реформированию ВСУ — это вопрос очень назрел. И по Хомчаку, и по Тарану", — добавил он.

Жданов при этом категорически отвергает вариант назначения на должность министра обороны вместо Тарана нардепа Ирину Верещук. Соответствующие слухи уже неделю курсируют в политических телеграмм каналах и СМИ.



"Насчет Верещук — советую вам обратиться к жителям Равы-Русской. Здесь вопрос снимается. Вообще. Я очень удивлен, что она является членом комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Это точно нонсенс и вряд ли этому быть. Я не вижу в ней таких качеств, чтобы возглавить МО. Министр обороны — это политическая должность, и там надо быть политиком, но надо обеспечивать жизнедеятельность ВСУ и отстаивать интересы ВСУ", — пояснил Жданов.

Соглашается с экспертом по Верещук и политолог Павел Рудяков.



"Точно не Верещук! Помните, за Порошенко у нас был такой персонаж как Полторак? Тогда Порошенко пообещал западным людям, что у нас возглавлять Минобороны будет гражданское лицо. Полторак ушел в отставку, получил выходное пособие в 1 млн 400 тыс., которая предусмотрена для военных. Требование Запада, чтобы у нас был гражданский министр — оно формальное", — сказал он.

Зато, отмечают эксперты, будущий министр обороны и новый Главнокомандующий ВСУ должны иметь хорошие менеджерские качества и не пропагандировать советские методы управления армией, как это сейчас делает Хомчак.



Среди возможных реальных кандидатов на пост главы МО называют Андрея Сенченко и Михаила Коваля.



А по ВСУ, то возглавить их могли бы генерал-полковник Сергей Попко или генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.



"Относительно ВСУ — начиная от Хомчака и заканчивая Наевым (Сергей Наев — командующий ООС, — ред), — там лежат пятна непроведенных расследований. Хомчака точно сменят. Это поколение генералов советских. Хомчак заканчивал училище в Москве. Он не может жить без показухи. А вот на кого заменить — вопрос. Попко — возможно. Или Корнийчук — генерал без большого состояния, и имеет опыт", — отметил Олег Жданов.

Напомним, что впервые информация о якобы намерении депутата Ирины Верещук возглавить МО появилась в телеграмм-канале "Shadow Anonymous". Утверждалось, что лоббировать ее может спикер ВР Дмитрий Разумков, который ведет собственную политическую игру и часто наперекор позициям Зеленского.



Это обстоятельство, по данным СМИ, минимизирует вероятность назначения Верещук, потому что Зеленский не согласится усиливать Разумкова хоть и не очень опытным, но верным ему кадром.

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