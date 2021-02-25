«Только не Верещук»: военные эксперты прогнозируют кадровые ротации в армии

Язык
Coinspot 25.02.2021
BTC/USD
49816.76
ETH/USD
1616.13
LTC/USD
189.45
НБУ 25.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.25
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Смена военных руководителей в Украине, в частности, Главнокомандующего ВСУ и министра обороны, давно назрели. Эксперты говорят, что в армии сегодня катастрофа и президент должен был уволить Хомчака и Тарана еще в прошлом году. На кого менять и почему кандидатуру нардепа Ирины Верещук считают "нонсенсом", рассказали военные эксперты.
Эксперты назвали кандидатуры на пост министра обороны. Фото: Vitaliy Soloniy
По его словам, назначение Тарана министром обороны с самого начала было ошибкой.
Жданов при этом категорически отвергает вариант назначения на должность министра обороны вместо Тарана нардепа Ирину Верещук. Соответствующие слухи уже неделю курсируют в политических телеграмм каналах и СМИ.
Соглашается с экспертом по Верещук и политолог Павел Рудяков.
Зато, отмечают эксперты, будущий министр обороны и новый Главнокомандующий ВСУ должны иметь хорошие менеджерские качества и не пропагандировать советские методы управления армией, как это сейчас делает Хомчак.
Среди возможных реальных кандидатов на пост главы МО называют Андрея Сенченко и Михаила Коваля.
А по ВСУ, то возглавить их могли бы генерал-полковник Сергей Попко или генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.
Напомним, что впервые информация о якобы намерении депутата Ирины Верещук возглавить МО появилась в телеграмм-канале "Shadow Anonymous". Утверждалось, что лоббировать ее может спикер ВР Дмитрий Разумков, который ведет собственную политическую игру и часто наперекор позициям Зеленского.
Это обстоятельство, по данным СМИ, минимизирует вероятность назначения Верещук, потому что Зеленский не согласится усиливать Разумкова хоть и не очень опытным, но верным ему кадром.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости