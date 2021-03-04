Степанова никто не спасает от отставки - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль считает, что министр здравоохранения Максим Степанов эффективно демонстрирует качества антикризисного менеджера. Об этом премьер заявил на пресс-конференции, передает "Украинская правда".

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

По данным источника, Шмыгалю был задан вопрос о том, кто спасает Степанова от отставки. В издании сообщили, что именно в адрес деятельности главы Минздрава сейчас раздается много критики.

"Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто никого не спасает от отставок. Он работает, делает свою работу, критика раздается в адрес многих министров и в частности в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира, поэтому что сейчас кризисная ситуация", — ответил Шмыгаль.

Напомним, что в Украине может смениться министр здравоохранения — Максим Степанов является "претендентом" на увольнение. Об этом и причинах, которые предшествуют подобному решению, 17 февраля заявил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, Гетманцев раскритиковал Степанова за раздачу громких обещаний, которые так и остались пока невыполненными. Речь, разумеется, в первую очередь касается вакцинации от коронавируса. При этом политик отмечает: запланированному старту массовой вакцинации помешали некоторые технические проблемы, а не человеческий фактор.

Ранее портал "Комментарии" также сообщал, что "слуга народа" Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации. Соответственно, если эта процедура провалится, "Слуги народа" будут инициировать отставку министра.





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