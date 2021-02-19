При каком условии возможна отставка Максима Степанова

Министру здравоохранения может угрожать отставка. Об этом сообщила народный депутат из партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

Степанову грозит отставка - при каком условии. Фото: slovoidilo.ua

Политик сказала, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации. Соответственно, если эта процедура провалится, "Слуги народа" будут инициировать отставку министра.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов дальше не сможет быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове — он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", — отметила нардеп.

Кроме того, Ирина Верещук сообщила, что следующего кандидата на должность министра здравоохранения будут выбирать тщательнее. Человек будет экзаменоваться и проходить тестирование. Лично Верещук предпочитает председателя комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

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