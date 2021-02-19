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При каком условии возможна отставка Максима Степанова

Следующего кандидата на пост Министра здравоохранения будут выбирать тщательнее

сегодня, 13:10
Автор:

Кириєнко Анна

Министру здравоохранения может угрожать отставка. Об этом сообщила народный депутат из партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

При каком условии возможна отставка Максима Степанова

Степанову грозит отставка - при каком условии. Фото: slovoidilo.ua

Политик сказала, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации. Соответственно, если эта процедура провалится, "Слуги народа" будут инициировать отставку министра.

"Мы будем рассматривать такой вопрос. Я считаю, что это не наказание. В любом случае министр Степанов дальше не сможет быть эффективным и таким, которому доверяет общество. Речь идет о слове — он дал слово не только нам как фракции, но и всему обществу до конца месяца начать вакцинацию", — отметила нардеп.

Кроме того, Ирина Верещук сообщила, что следующего кандидата на должность министра здравоохранения будут выбирать тщательнее. Человек будет экзаменоваться и проходить тестирование. Лично Верещук предпочитает председателя комитета Рады по вопросам здоровья Михаила Радуцкого.

Напомним, что глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков позволил запустить процесс сбора подписей за импичмент главы государства Владимира Зеленского. Стало известно, как на это отреагировал сам президент. Подробности читайте в нашем материале.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/8067-on-dal-slovo-sluga-naroda-rasskazala-o-sudbe-stepanova-v-sluchae-provala-vakcinacii?fbclid=IwAR2GqTWyAZCTkacjLmcL6blaBOxrplxHHFca4FrrKD21p1YldKjZMwLHl1s
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Обусуждения

Иван

сегодня, 13:32

Які ще умови треба для звільнення цього ковідного псевдостатиста? Назвіть хоч одне досягненння, крім "чи то ще буде"!

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