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Главная Новости Политика кабмин Раде предложили кандидатуру на пост министра здравоохранения: кого именно
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Раде предложили кандидатуру на пост министра здравоохранения: кого именно

Как и ожидалося, преемником Максима Степанова в Минздраве может стать главный санврач страны Виктор Ляшко

сегодня, 13:19
Автор:

Вечканова Елена

Изменения в ключевых министерствах Украины беспокоят многих политиков и обычных граждан. Больше всего внимательных взглядов приковано к Минздраву, который является одним из важнейших госорганов в коронавирусную пандемию. 18 мая официально подтвердились слухи о том, кого власти хотят видеть министром здравоохранения.

Раде предложили кандидатуру на пост министра здравоохранения: кого именно

Новым главой Минздрава может стать главный санврач Виктор Ляшко. Фото из открытых источников

Как сообщается в анонимном Telegram-канале "Шептун", глава правительства Денис Шмыгаль уже подал на рассмотрение Верховной Рады конкретную кандидатуру. Документ подтверждает большинство инсайдов — преемником Максима Степанова хотят видеть Виктора Ляшко.

Напомним, что сейчас Ляшко считается главным санитарным врачом в Украине. Чиновник является одной из важных фигур в общенациональной борьбе с коронавирусом. Больше всего Ляшко отвечал за направление, связанное с карантинными ограничениями. Организация всех эпидемиологических нюансов якобы удовлетворила премьер-министра и его команду.

К слову, в предоставлении Шмыгаля о Викторе Ляшко указано, что изначальными инициаторами продвижения такой кандидатуры стали представители фракции "Слуга народа".

Голосование, на котором нардепы поддержат (или нет) предложение премьера, запланировано на четверг, 19 мая.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что 18 мая нардепы дружно поддержали отставку министров инфраструктуры, экономики и здравоохранения. Больше всего голосов "за" — аж 292 — "собрал" Максим Степанов, который прежде отказался добровольно покинуть занимаемый пост. О чем, по мнению экспертов, свидетельствуют подобные изменения и чего Кабмину ожидать дальше, узнавайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о том, почему в среду, 19 мая, депутаты в Верховной Раде ограничивали доступ к трибуне для выступлений.


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Источник: https://t.me/sheptoon/11747
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