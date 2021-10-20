Президенту важно иметь на должностях послушных людей: эксперт об отставке министра экологии

В Украине — очередные кадровые изменения в Камбине. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду с просьбой принять отставку с занимаемой должности.

Роман Абрамовский - facebook.com/abramovskyy.roman

С чем может быть связана эта отставка? На чем концентрироваться новому министру? Своим мнением с порталом "Комментарии" поделилась исполнительный директор ОО Екодия (Центр экологических инициатив) Наталья Гозак.

"От СНБО прозвучало объяснение о неполном выполнении указаний президента Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов. Убеждена, что здесь в очередной раз сыграли свою роль стремление власти продемонстрировать быстрые и активные действия на публику, а также упомянутое "неполное выполнение указаний". Учитывая сопротивление реформам со стороны бизнеса, бизнес-лобби тоже могло повлиять на решение. Президенту важно иметь на таких должностях послушных людей. Хотя конечно, всей внутренней кухни общественности не видно ", — говорит Наталья Гозак.

Она напоминает, что председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия среди оснований для смены министра назвал "отсутствие прогресса с реформами экоинспекции на местах". Также вспоминают отсутствие прогресса с реформами в сфере отходов.

"Насколько я понимаю, с экоинспекцией вряд ли что могли сделать в министерстве, учитывая, что законопроект о реформе ГЭИ 3091 уже полтора года не могут принять в ВРУ. Относительно отходов — аналогично. Хотя определенные законопроекты в этой сфере приняли (как запрет сверхтонкого одноразового упаковки ), системных сдвигов действительно не произошло. И в первую очередь, опять же, из-за того, что соответствующий законопроект о реформе сектора (2207-1д) уже год вообще не выносят на голосование в ВРУ. То есть по сути отсутствие прогресса вызвано именно отсутствием соответствующей работы ВРУ, а не исполнительной власти ", — продолжает исполнительный директор Екодии.

Вместе с тем, министерством под руководством Абрамовского был принят обновленный вклад в Парижское соглашение, которое впервые не предусматривает увеличения Украиной выбросов парниковых газов. Также продвинулась реформа лесного сектора, мониторинг качества воздуха, активно продвигались ограничения промышленного загрязнения. И эти изменения имели огромное сопротивление со стороны бизнеса. Поэтому, полагает Наталья Гозак, решение об увольнении — политическое.

"Новому министру, когда его назначат, надо попытаться продолжить работу, которая идет — и не останавливать наработки, которые имеем. В первую очередь — завершить внедрение Директивы 75 о промышленном загрязнении. Потому что с такой бешеной текучестью чиновников нереально ожидать системных изменений", — резюмирует специалист.

Напомним, что ранее эксперты назвали вероятные причины отставки министра экологии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!