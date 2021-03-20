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Премьер-министр рассказал, каким путем вернуть Донбасс

Сегодня Украина не видит иного пути решения военного конфликта

сегодня, 13:46
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Премьер-министр утверждает, что сегодня Украина не видит иного пути решения военного конфликта. Об этом Денис Шмыгаль рассказал  в интервью немецкой газете Bild, передает ТСН.

Премьер-министр рассказал, каким путем вернуть Донбасс

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

"На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", — подчеркнул премьер. 

Напомним, что Политические советники лидеров государств "Нормандской четверки" пытались договориться о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе. Эксперты обращают внимание, что имеет место попытка как-то оживить буксующий переговорный процесс, призвать РФ вернуться к режиму тишины. Но прогноз – пессимистичен. В Офисе президента прекрасно понимают, что РФ не будет согласна вернуться к режиму тишины. Потому специалисты не прогнозируют улучшения ситуации на фронте. Эскалация, скорее всего, будет оставаться минимум на нынешнем — достаточно высоком — уроне. Который уже нельзя называть режимом тишины. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук высказал уверенность в том, что глава Кремля Владимир Путин подпишет план мирного урегулирования войны на Донбассе. По словам Кравчука, мирный план по урегулированию военного конфликта на Донбассе будет одним из тех шагов, которые улучшат и конкретизируют усилия для решения ситуации.





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Источник: https://tsn.ua/ru/ato/vernut-donbass-mozhno-tolko-politiko-diplomaticheskim-putem-shmygal-1748242.html
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