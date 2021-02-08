Доплат в конвертах лишили депутатов, которые не голосовали за Витренко - депутат (Видео)

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины Гео Лерос заявил в эфире 4 канала, что для "Слуг народа" стало постоянной практикой получения доплат в конвертах за определенные голосования в парламенте.
Слугам народа не доплатили за голосование в Верховной Раде. Фото: ua.news
Председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что фракция очень тщательно готовится к третьему голосования за кандидатуру Юрия Витренко и назвал это спецоперацией.
Напомним, Юрий Витренко назначен на должность и.о. Министра энергетики Украины из-за нехватки голосов в Верховной Раде Украины во время первого голосования в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Народные депутаты возмущались тем, что Юрий Витренко не снизил тарифы несмотря на свои обещания в качестве кандидата на должность и имел конфликт интересов по судебному делу из-за премии от НАК "Нафтогаз Украины", которая была уплачена ему перед первым голосованием.
Юрий Витренко ранее заявлял, что от премии он отказываться не будет, а если Верховная Рада Украины не поддержит его кандидатуру во второй раз, то вернется в бизнес и будет больше времени проводить с семьей.
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