Доплат в конвертах лишили депутатов, которые не голосовали за Витренко - депутат (Видео)

Народный депутат Украины Гео Лерос заявил в эфире 4 канала, что для "Слуг народа" стало постоянной практикой получения доплат в конвертах за определенные голосования в парламенте.

Слугам народа не доплатили за голосование в Верховной Раде. Фото: ua.news

"Есть определенный пул зарплат в конвертах, который наполняют олигархи, дальше деньги раздаются народным депутатам. Во время первого голосования за Витренко, тем депутатам, кто не проголосовал за его кандидатура не доплатили половину зарплаты в конвертах. Во время второго голосования за Витренко тем, кто не проголосовал — вообще не дали зарплату в конвертах. А сейчас, перед третьим голосованием, конверт тех депутатов, которые не проголосовали за назначение Витренко распределили между теми депутатами, кто голосовал для того, чтобы между ними возникла внутренняя конкуренция и в тех возникла мотивация в третий раз проголосовать ", — заявил Гео Лерос.

Председатель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявил, что фракция очень тщательно готовится к третьему голосования за кандидатуру Юрия Витренко и назвал это спецоперацией.





Напомним, Юрий Витренко назначен на должность и.о. Министра энергетики Украины из-за нехватки голосов в Верховной Раде Украины во время первого голосования в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Народные депутаты возмущались тем, что Юрий Витренко не снизил тарифы несмотря на свои обещания в качестве кандидата на должность и имел конфликт интересов по судебному делу из-за премии от НАК "Нафтогаз Украины", которая была уплачена ему перед первым голосованием.

Юрий Витренко ранее заявлял, что от премии он отказываться не будет, а если Верховная Рада Украины не поддержит его кандидатуру во второй раз, то вернется в бизнес и будет больше времени проводить с семьей.

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