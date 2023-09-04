Почему Зеленский меняет Резникова на Умерова – что это даст Украине

Президент Украины официально заявил о том, что готов сменить министра обороны Алексея Резникова на нынешнего главу Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустема Умерова. Соответствующие слухи появились еще в конце августа. Теперь они обретают реальные черты. Резников уже подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Как оцениваете планирующие кадровые решения? Почему они принимаются именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Резников и Умеров. Фото: из открытых источников

О войне должны говорить военные, а гражданский министр обороны – исключительно о менеджменте войны

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает так:

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"Министр обороны во многих странах – это гражданское лицо, по большей части – менеджер. Он не командует бойцами, не проводит военных операций, не планирует их. Это не боевой генерал, не главком. Минобороны (МО) получает от военного командования, условно говоря, список того, что нам необходимо (в данном случае — для победы). И достает это максимально эффективно. То есть, выполняет менеджерские функции. И задача профильного министра – обеспечить наши войска всем: от тушенки до ракет дальнего радиуса действия. Справиться ли с этими задачами Умеров, которого предлагают на пост, оставляемый Резников? Судя по общедоступной информации – вполне. Менеджерское прошлое у него достаточно серьезное, образование профильное. К тому же — он крымский татарин, да еще и из семьи депортированных. И это уже показывает, как мы собираемся заканчивать войну, на каких условиях".

По словам эксперта, люди, которые знают Умерова лично, рассказывали, что тот занимался и занимается двумя интересными вопросами, связанными с войной. Во-первых, вопросами освобождения крымских татар из российского плена. Во-вторых, договоренностями о поставках тяжелого вооружения в Украину. Причем, делал последнее профессионально и бесшумно, без пиара. Видимо, занимаясь направлением, которое афишировать не следует.

"Так что соответствующие контакты у него есть, – продолжает Кирилл Сазонов. – Следует понимать, что поставками вооружений в Украину занимается не только министр обороны, но и ряд профильных предприятий, Офис президента, сам глава государства, ряд непубличных персон". Если у Умерова есть опыт, о котором говорят, он отлично подходит на данную должность. Что касается Резникова... Я очень хорошо отношусь к нему лично. И как министр, он, как по мне, был лучше, чем ряд его предшественников. Но к нему есть ряд вопросов. И речь не только о коррупционных скандалах, которые то и дело вспыхивали вокруг МО. Беда еще и в том, что у министра и части его команды периодически прорывалось желание что-то говорить о боевых действиях. Это понятно. Но это не их функционал".

МО, поясняет политолог, могло бы рассказывать, как удалось приобрести тралы против мин, т.н. "тропу" против мин, договориться о танках, самолетах, увеличении поставок нам снарядов и мин. Что при участии МО были разработаны передвижные минометы. Но не о нашем наступлении, маневрах и так далее. Об этом, сочтя нужным, могут рассказывать главком Залужный, командующие нашими войсками, представители разведки, СБУ, пресс-офицеры и так далее. Каждый – в своей компетенции.

"О войне (как о ситуации на фронтах) должны говорить военные. А гражданский министр обороны – исключительно о менеджменте войны. Надеюсь, Умеров с этим справится", – резюмирует Кирилл Сазонов.

У Умерова – сильный набор международных связей

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин думает, что одна из главных целей увольнения Резникова состоит в том, что очень много вопросов накопилось к МО. Скандалы с закупками по завышенным ценам продуктов (те же яйца по 17 грн), одежды (курточный скандал) длятся, сменяя друг друга, около полугода, напоминает эксперт. К ним добавились еще и скандалы с коррумпированными военкомами.

еще ранее — в Германии. И, возможно, в Офисе президента посчитали, что сейчас — именно то время, когда можно сменить Резникова". "После накопившегося эффекта власть, похоже, решила убрать Резникова. Уж очень сильный негативный резонанс вызвали вышеперечисленные скандалы – как в украинском обществе, так и у наших зарубежных партнеров, – поясняет эксперт. – А не убирали его так долго, потому что он имел уже ряд выработанных отношений со своими зарубежными коллегами. Это то же постоянное участие в "Рамштайне" и так далее. Он был уже в игре, понимал, как всё работает. Но сейчас произошла смена министра обороны Великобритании

Что касается кандидатуры Умерова, продолжает Алексей Якубин, то его работа в ФГИ нареканий не вызывала. И хоть непосредственно он вопросами оборонки не занимался, как менеджер зарекомендовал себе отлично.

А Умеров, напомню, был участником Стамбульских переговоров марта 2022 года. Возможно, такое назначение (которое, скорее всего, легко пройдет через парламент) — это еще и желание Украины активизировать ряд вопросов с Турцией". "У него хорошие отношения с Офисом президента. Как крымский татарин — он присутствовал на многих международных мероприятиях, еще до депутатских и ухода оттуда в ФГИ, Так что у Умерова – сильный набор международных связей. В том числе с Турцией, – акцентирует политолог. – Интересно, что оглашение о новом министре обороны Украины совпадает по времени со встречей турецкого лидера Эрдогана с Путиным — в Сочи

Умеров хорошо показал себя, будучи членом переговорной группы с РФ

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Видимо, у президента были основании сменить министра обороны. Мы помним журналистские расследования по поводу яиц, курток. Сложно сказать, связана ли отставка Резникова именно с этим. Но однозначно то, что к Умерову, отлично себя показавшему в ФГИ, таких претензий не было".

Кроме того, продолжает эксперт, Умеров хорошо показал себя, будучи членом переговорной группы с РФ, а также – в процессе переговоров с западными партнерами по поставкам вооружений. Не стоит забывать и о том, отмечает Татьяна Попова, что кандидат на пост главы МО – крымский татарин, из депортированных, мусульманин-суннит, что тоже важно, учитывая наши выстраивающиеся отношения с Глобальным Югом, а также – что мы хотим вернуть Крым.

"Исходя из этого – выбор достаточно четкий, принципиальный, показывающий нашу позицию по разным направлениям", – констатирует Татьяна Попова.

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