Заявление Резникова об отставке уже в Верховной Раде (ФОТО)

Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Резникова.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", – сообщил министр.

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Отметим, разговоры об отставке Алексея Резникова уже начали активно циркулировать в информационном пространстве около недели назад. Вчера же президент Украины Владимир Зеленский фактически поставил в этой истории жирую точку. Сообщив, что намерен провести замену Алексея Резникова на Рустема Умерова.

При этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что проблем с минимальным количеством голосов за отставку Алексея Резникова быть не должно. И уже на этой неделе парламентарии будут рассматривать этот вопрос. В парламенте найдутся голоса, как за отставку действующего министра обороны Украины Алексея Резникова, так и за назначение на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

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