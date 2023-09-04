logo

BTC/USD

25931.27

ETH/USD

1635.31

LTC/USD

64.10

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Заявление Резникова об отставке уже в Верховной Раде (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление Резникова об отставке уже в Верховной Раде (ФОТО)

Сразу после публичного заявления президента появилось сообщение об отставке Резникова

сегодня, 10:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Резникова.

Заявление Резникова об отставке уже в Верховной Раде (ФОТО)

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", – сообщил министр.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, разговоры об отставке Алексея Резникова уже начали активно циркулировать в информационном пространстве около недели назад. Вчера же президент Украины Владимир Зеленский фактически поставил в этой истории жирую точку. Сообщив, что намерен провести замену Алексея Резникова на Рустема Умерова.

При этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия дал понять, что проблем с минимальным количеством голосов за отставку Алексея Резникова быть не должно. И уже на этой неделе парламентарии будут рассматривать этот вопрос. В парламенте найдутся голоса, как за отставку действующего министра обороны Украины Алексея Резникова, так и за назначение на его должность нынешнего главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.                                                                                                                                           

Отметим, ранее "Комментарии" вместе с экспертами проанализировали вероятность рокировки в правительстве? Почему это плохо/хорошо для Украины? Об этом читайте в нашем материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Резников намекнул – война в Украине может быть продолжительной.

Заявление Резникова об отставке уже в Верховной Раде (ФОТО) - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!