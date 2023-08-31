Какова вероятность замены Резникова на Умерова – даст ли это результат

Министра обороны Украины Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время. Он может занять должность посла Украины в Великобритании, а новым министром обороны нашей страны стать нынешний глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустем Умеров. Такие данные сообщил 31 августа нардеп Ярослав Железняк. Какова вероятность подобной рокировки? Почему это плохо/хорошо для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

В поддержку Умерова как будущего главы Минобороны высказались представители различных общественных организаций, структур, которые, занимаются антикоррупционной деятельностью

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"О гипотетическом назначении Умерова на место Резникова достаточно серьезно говорят определенное время на разных уровнях, ссылаясь на разные источники. Так что, можно допустить, что такая вероятность рассматривается достаточно серьезно. И хоть Умеров ранее не занимал должностей, связанных с обороной, многие отмечают, что он стал бы одной из лучших кандидатур на пост соответствующего министра. Причем, что характерно, в поддержку Умерова как будущего главы Минобороны высказались представители различных общественных организаций, структур, которые, занимаются антикоррупционной деятельностью".

Умеров, продолжает эксперт, имеет хорошую репутацию как в Украине, так и за ее пределами. На посту главы ФГИ он вел достаточно прозрачную политику, там впервые за долгое время не было коррупционных скандалов. Да и сам Умеров в них никогда не был замешан, акцентирует Петр Олещук.

"Наверное, сейчас именно такой человек должен стоять во главе Минобороны, которое в последнее время раздирают коррупционные скандалы. Напомню, что Умеров был участником украинской переговорной группы с февраля 2022-го. В частности, активно участвовал в переговорах касательно освобождения украинских военнопленных. В том числе тех, кто был на "Азовстали". Следует также отметить, что он, согласно данным СМИ, ведет отдельный трек по поставкам тяжелого вооружения Украине теми державами, о сотрудничестве с которыми в данном ракурсе не особо говорится", – рассказывает политолог.

По его мнению, это всё – в плюс гипотетическому новому министру обороны Украины. Как и то, что имеет хорошие отношения с лидерами Турции, ряда других государств, в том числе Арабского мира.

Потенциально – это может быть усиление Минобороны, позитивный момент для Украины в нынешних условиях, констатирует Петр Олещук.

Невозможно, когда вся страна коррумпирована, некий новый глава того или иного министерства вдруг пойдет против системы – и победит

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий акцентирует, что проблемы Минбороны – системные. А потому любой человек, управляющий министерством, может быть более-менее эффективным, но он не сможет поломать систему.

"На данный момент системная коррупция в Украине абсолютно не преодолена. Она действует. Более того, является в данный момент кровеносной системой нашей экономики, – поясняет эксперт. – Имеет значение и то, будет ли новый министр опытным управленцем, знающим, как действует эта система. Он тогда не будет попадать буквально на ровном месте в скандальные ситуации. Как попадал не имеющий соответствующего опыта Резников. Если поставить человека внесистемного, с пиаровской точки зрения всё сперва будет хорошо. Вскроет какие-то схемы, будут громкие дела, возможно, посадки. Но потом (и я тут пессимист), система свое возьмет. У нас всё построено на схемах и откатах. Иначе просто ничего работать не будет. На любом уровне".

Чтобы это сломать, нужны десятилетия, считает Алексей Голобуцкий. По его мнению, если бы нашу систему начали перестраивать незадолго до широкомасштабной войны или вскоре после ее начала — мы, скорее всего, не устояли бы.

"Просто потому, что государственная машина перестала бы работать, – поясняет эксперт. – Она может функционировать в меру своих компетенций, устоявшихся за многие годы. Понятно, что это не устраивает американцев и европейцев. И не должно, по идее, устраивать самих украинцев. Но, подчеркиваю, на слом такой системы, на ее перестройку – нужны десятилетия. И невозможно, что, когда вся страна коррумпирована, некий новый глава того или иного министерства (допустим, Минобороны) вдруг пойдет против системы – и победит. Не говоря уж о том, что у нас сейчас фактически всё решают лишь два человека – президент и "вице-президент" (глава Офиса президента). Полностью подконтрольный парламент уволит и назначит кого угодно – по указке из ОП. Слишком много сейчас возможностей манипулировать голосами. Кто-то находится на крючке уголовных дел, кто-то боится потерять свои схемы-потоки".

То, что говорят о вероятном назначении Резникова послом в Великобританию, похоже на попытку спрятать его от НАБУ за границей

Политический аналитик Павел Нусс не сомневается, что Резникова отправят в отставку в ближайшее время. И отмечает, что прогнозировал это еще на минувшей неделе.

"Пост главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Эту информацию подтверждают и мои источники, – говорит эксперт. – Впрочем, отставка Резникова и назначение Умерова принципиально ничего не изменят, если в Минобороны и дальше закупками будет руководить человек главы ОП – заместитель министра обороны Денис Шарапов, возглавляющий ГП "Агентство оборонных закупок". В начале июня текущего года Кабмин предоставил данному ГП возможность распоряжаться всеми средствами Минобороны, предусмотренными для закупок оружия и военной техники".

По мнению Павла Нусса, в отношении Резникова должно было быть проведено антикоррупционное расследование по многим кейсам, даже если он выполнял роль ширмы для других коррупционеров.

"Ну, а то, что говорят о вероятном назначении Резникова послом в Великобританию, похоже на попытку спрятать его от НАБУ за границей", – отмечает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — идея Зеленского приравнять коррупцию к госизмене: чем ответили в Европарламенте.



