О чем говорят кадровые решения власти: где стоит проводить сокращения

Украинцы поддерживают сокращение министерств, которое ранее анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Между тем, кадровое назначение в одно из топовых министерств (обороны) вызывает немало вопросов. А именно, что бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, репутация которого оставляет желать лучшего, стал советником министра обороны Рустема Умерова. Почему власть продолжает принимать весьма спорные кадровые решения? Как "лечить" проблему? Где следует (и следует ли) проводить сокращения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кадровые решения. Фото из открытых источников

Идеи сокращения министерств выглядит весьма уместной

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что ротация в Кабмине – процесс крайне нужный по ряду причин.

"Во-первых, есть министры, которые откровенно слабые. И об этом уже открыто говорят, в том числе в парламенте. Например, есть масса вопросов к министру защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также к министру образования и науки. Этот список значительно шире, – подчеркивает эксперт. – Во-вторых, есть люди, которые уже продолжительный срок ходят с приставкой и.о., что несколько ограничивает их функционал. Такая ситуация, например, с Матвеем Бедным в Министерстве молодежи и спорта".

Что касаемо идеи сокращения министерств, то она, по мнению Дениса Гороховского, выглядит весьма уместной, особенно в условиях войны. Это может стать хорошим способом сэкономить бюджетные средства, которые в многомиллионных объемах сегодня тратятся на содержание таких ведомств, подчеркивает эксперт.

"Относительно спорных назначений советниками министров и т.п., считаю, что это зона ответственности самого министра, – отмечает Денис Гороховский. – И, назначая одиозных людей себе в окружение, министр берет на себя все риски, которые связаны с этим. С другой стороны, если человек, хоть и одиозен, но хороший специалист в своей сфере, то почему бы и нет?".

Необходимо принципиально изменить процесс отбора кадров

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает следующим образом:

"Что касается формирования органов госвласти и в принципе отбора на должности лиц, которые исполняют функции государства, на сегодняшний момент, на мой взгляд, в этом вопросе в Украине катастрофа. Прежде всего, благодаря абсолютно непрозрачным конкурсам. В итоге люди, без соответствующих образования и опыта, получают высокие посты. Вплоть до министерских. Ярким примером является нынешний министр обороны Умеров. Человек, который не имел никакого отношения к армии, перешел из фонда Госимущества на важнейший в военной время пост главы Минобороны".

То же самое – о конкурсах на должности глав местных администраций и так далее, акцентирует эксперт.

По его мнению, необходимо принципиально изменить процесс отбора кадров. Убрать все конкурсы, которые дискредитировали себя. И четко обозначить не только соответствующую квалификацию (как обязательное условие получения той или иной должности), но и – ответственность руководителей соответствующих направлений за принимаемые решения – и их последствия.

"Чтоб не повторялись случаи типа того, когда руководить Укрзализныцей, Укравтодором, Укрнафтой ставят иностранцев, а потом оказывается, что некоторые из них проходят в коррупционных делах, так как способствовали разворовыванию миллиардов долларов. Весь этот туман, который напускается различными агентствами, финансируемыми из-за рубежа, должен быть развеян. Нам нужна прозрачная процедура назначения-увольнения госчиновников. Пока же мы видим, что просто назначают лиц, которые готовы выполнять любые указания своих хозяев, но никак не закон", – констатирует Ростислав Кравец.

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