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Неприемлемо и оскорбительно. Почему назначение Тимошенко в Минобороны может навредить министерству

Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова и будет отвечать за коммуникации. Как заявил в эфире "Эспрессо" политолог Алексей Кошель, такое назначение негативно повлияет на имидж министерства

сегодня, 19:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Алексей Кошель, у самого Тимошенко испорчена репутация. В этом контексте он напомнил скандал, когда его обвинили в том, что он катается по Киеву на автомобиле, который западные партнеры передали на фронт для эвакуации раненых.

Неприемлемо и оскорбительно. Почему назначение Тимошенко в Минобороны может навредить министерству

Кирилл Тимошенко

Вместе с тем, отметил политолог, несколько недель назад Тимошенко заявил, что завершилось антикоррупционное расследование по этому факту, и оно не выявило нарушения законодательства.

При этом, как считает Кошель, такое оправдание не играет никакой роли, ведь государству Украина нанесли репутационный удар среди западных партнеров.

Как считает политолог, назначение Тимошенко в Минобороны означает, что власти не признают проблему с авто, которое должно было быть передано на фронт, и не понимают, почему это, собственно, стало проблемой. Кроме того, эксперт уверен, что негативная репутация Тимошенко среди западных партнеров будет теперь перетекать и на министерство обороны.

Кошель предположил, как бы хорошо себя ни показал Тимошенко на новой должности, все его действия не будут восприниматься западными партнерами.

Подытоживая, эксперт назвал такое назначение неприемлемым и оскорбительным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко получил должность в Минобороны, а именно: стал советником министра Рустема Умерова. Новую должность он занимает с 1 марта.

В министерстве Тимошенко занимается медиа и коммуникацией. Кроме того, в его должностные обязанности также входит координация информационной политики в министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах. Также Тимошенко должна построить единую информационную повестку дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения.





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Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-tsya-zipsovana-reputatsiya-perekhodit-na-ministerstvo-oboroni-politolog-koshel-pro-priznachennya-kirila-timoshenka-na-novu-posadu
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