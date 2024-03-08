Бывший заместитель Ермака получил должность в Умерова: детали

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко получил должность советника министра обороны Рустема Умерова.

Кирилл Тимошенко до 2023 года работал в Офисе президента. Фото из открытых источников

Как сообщает издание NV, в Министерстве обороны бывший заместитель Андрея Ермака работает с 1 марта.

Издание пишет, что основное направление деятельности Кирилла Тимошенко – медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины во время военного положения.

Источники NV рассказали, что Кирилл Тимошенко регулярно приходит в Минобороны, участвует в совещаниях с Умеровым, имеет свой кабинет и заводит в министерство свою команду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

