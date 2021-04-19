Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной войне с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к масштабной российской агрессии, при чем наша страна будет отражать ее как дипломатическим, так и военным путем. Об этом он сообщил в комментарии изданию "РБК-Украина".

Война на Донбассе

По его словам, опыт 2014 года научил нашу страну нескольким простым истинам. Первой является тот факт, что от России можно ожидать чего угодно, а второй то, что когда мы прогнозируем действия Москвы, то необходимо готовиться заранее и не давать заставать себя врасплох.

Он отметил, что как только Россия начала массово стягивать войска к восточным границам Украины, наша страна принялась проводить активную международную работу для того, чтобы консолидировать поддержку партнерами. Министр заявил, что в пропаганду Кремля о том, что Украина якобы готовит наступление на Донбассе, никто не поверил.

Кулеба подчеркнул, что сейчас не 2014 год, поэтому Украина готова к любому варианту развития событий и не даст застать себя врасплох, какие бы не были планы в Кремле.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может повлиять на Владимира Путина.

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