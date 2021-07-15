Шмыгаль внес в ВР представление на назначение Монастырского главой МВД: с какими проблемами ему придется столкнуться

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление на назначение народного депутата от "Слуги народа", главы так называемого правоохранительного комитета парламента Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Денис Монастырский (фото из открытых источников)

Голосование, скорее всего, состоится завтра. Каким могут быть его итоги? Как оцениваете кандидатуру Монастырского? С какими проблемами ему придется столкнуться? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов уверен, что голоса за Монастырского в качестве министра внутренних дел будут. Как и проблемы у него после данного назначения.

"Кандидатуру Монастырского уже поддержала фракция "слуг". И если они проголосовали, несмотря на разные точки зрения, за снятие Авакова, значит, есть и голоса за Монстырского, — поясняет эксперт. — Аваков не мог считаться своим для Зеленского, которого он фактически привел к власти, своим человеком. При этом являлся и является многогранной фигурой – и черное, и белое, и все оттенки. А Монастырский — это скорее 50 оттенков серого, чем и будет удовлетворять многих. И руководить МВД будет не столько он, сколько люди, которые останутся от Авакова (тот же Геращенко) и те, кто будет выполнять поручения Офиса президента".

По мнению Валерия Дымова, основой проблемой Монастырского будет то, что ему придется нести ответственность за министерство, которым он фактически не сможет руководить.

"МВД — это монстр, включающий в себя полицию, миграционку, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, погранвойска, Нацгвардию. И не для Монастырского Аваков, скажем так, закупал вертолеты и катера. В общем, голоса за Монастырского будут, а вот реальные рычаги управления – не факт. При этом нести за всё ответственность придется именно ему. Если не справится, скинут с должности, как ранее главного здравоохранителя Степанова. Как тех же Богдана, Рябошапку, Данилюка, которые, как и Аваков, помогли Зеленскому прийти к власти. По ходу еще и повесят на Монастырского те вещи, за которые он как бы отвечает, но которые не в состоянии контролировать. Эта власть вообще часто использует принцип "мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Скорее всего, придется испытать это на себе и Монастырскому, взяв на себя определенный процент негатива", — прогнозирует Валерий Дымов.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что кандидатуру Монастырского, скорее всего, поддержат.



"Некоторые парламентарии уже заявили, что не будут голосовать за него. Но не потому, что Монастырскому не хватает нужных качеств (тут как раз всё в порядке — он правовед до мозга костей, кандидат юридических наук, несмотря на довольно молодой возраст – 41 год, в хорошем смысл буквоед; думаю, мы увидим меньше политических, а больше правовых аспектов в его деятельности), а потому что они — политические оппоненты действующей власти. И просто зарабатывают политбалы, в очередной раз "качая" тему отставки всего Кабмина. Но большинство в Раде, практически все представители "Слуги народа", Монастырского, думаю, поддержат", — говорит эксперт.

Что касается проблем, с которыми тому придется столкнуться, то основных тут две, отмечает Борис Тизенгаузен.

"Первая – резонансные дела, включая дело Шеремета. Это индикатор для каждого нового министра. Как при нем они будут продвигаться? Через короткий срок у Монастырского начнут требовать результат, — прогнозирует политтехнолог. — Вторая проблема в том, что Аваков, как любой министр-долгожитель, выстраивал министерство под себя. Чтобы ему было комфортно, удобно. По таким качествам и подбирал кадры. Как воспримут они нового министра? Если среднее звено захочет саботировать работу, оно это сделает довольно просто. И всё же, думаю, у Монастырского хватит напора и профессионализма, чтобы разобраться с проблемами и достойно проявить себя во главе МВД".

Напомним, Верховная Рада 291 голосом отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку. "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие выводы из этой ситуации можно сделать и кто получит наибольшую выгоду от происходящего.

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