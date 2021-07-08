«Не верещите»: почему Шуфрич и Верещук устроили перепалку в прямом эфире (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Не проходит и
дня, дабы депутаты Верховной Рады не отличились какими-нибудь громкими
заявлениями. Иногда подобные фразы затрагивают их коллег, как и случилось в
среду, 7 июля, на программе "Ток-шоу №1", что транслирует телеканал "Украина 24".
Ирина Верещук и Нестор Шуфрич поругались в прямом эфире. Фото: 24 канал
В прямом эфире
повздорили депутаты от "ОПЗЖ" и "Слуги народа" — Нестор Шуфрич и Ирина Верещук.
Ссора возникла во время обсуждения гостями студии темы украинско-белорусского
сотрудничества. Политики и эксперты пытались выяснить, ждать ли улучшения
отношений между нашими странами, когда депутаты сцепились в словесной схватке.
Нестору Шуфричу
не понравилось, что коллега попыталась перебить его выступление, и он резко ее
осадил. Более того — он попытался "сыграть" на ее фамилии, попросив её "не верещать".
Разумеется, Ирина
Верещук не оценила подобного выпада в свою сторону, из-за чего порекомендовала депутату
от "ОПЗЖ" взять себя по итогу в руки и прекратить истерить. Свое же поведение
политик объяснила просто — они ведут дискуссию, а не слушают монологи друг
друга.
Также Верещук
попросила Шуфрича вести себя корректно и отметила, что она его фамилию "обыгрывать"
не пытается.
Ведущий программы
просил обоих нардепов сохранять уважение друг к другу, однако сразу унять спор
не удалось. По итогу даже пришлось использовать специальные сигнальные звуки,
дабы заглушить обоих депутатов и заставить их замолчать.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, каким скандальным заявлением недавно отличился спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Спойлер — речь идет о ситуации с подготовкой курсанток к маршу на каблуках в День Независимости.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему в прямом эфире одного из украинских телеканалов недавно устроила ссору нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.
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