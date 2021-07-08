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«Не верещите»: почему Шуфрич и Верещук устроили перепалку в прямом эфире (ВИДЕО)

Конфликт возник во время обсуждения темы отношения между Украиной и Беларусью

сегодня, 11:36
Автор:

Вечканова Елена








Не проходит и дня, дабы депутаты Верховной Рады не отличились какими-нибудь громкими заявлениями. Иногда подобные фразы затрагивают их коллег, как и случилось в среду, 7 июля, на программе "Ток-шоу №1", что транслирует телеканал "Украина 24".

«Не верещите»: почему Шуфрич и Верещук устроили перепалку в прямом эфире (ВИДЕО)

Ирина Верещук и Нестор Шуфрич поругались в прямом эфире. Фото: 24 канал

В прямом эфире повздорили депутаты от "ОПЗЖ" и "Слуги народа" — Нестор Шуфрич и Ирина Верещук. Ссора возникла во время обсуждения гостями студии темы украинско-белорусского сотрудничества. Политики и эксперты пытались выяснить, ждать ли улучшения отношений между нашими странами, когда депутаты сцепились в словесной схватке.

Нестору Шуфричу не понравилось, что коллега попыталась перебить его выступление, и он резко ее осадил. Более того — он попытался "сыграть" на ее фамилии, попросив её "не верещать".

"Не нужно верещать, когда я говорю", — отрезал Шуфрич в прямом эфире.

Разумеется, Ирина Верещук не оценила подобного выпада в свою сторону, из-за чего порекомендовала депутату от "ОПЗЖ" взять себя по итогу в руки и прекратить истерить. Свое же поведение политик объяснила просто — они ведут дискуссию, а не слушают монологи друг друга.

Также Верещук попросила Шуфрича вести себя корректно и отметила, что она его фамилию "обыгрывать" не пытается.

Ведущий программы просил обоих нардепов сохранять уважение друг к другу, однако сразу унять спор не удалось. По итогу даже пришлось использовать специальные сигнальные звуки, дабы заглушить обоих депутатов и заставить их замолчать.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким скандальным заявлением недавно отличился спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Спойлер — речь идет о ситуации с подготовкой курсанток к маршу на каблуках в День Независимости.

Также на портале вы можете узнать о том, почему в прямом эфире одного из украинских телеканалов недавно устроила ссору нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/11243-vozmite-sebya-v-ruki-i-ne-isterite-shufrich-i-vereshchuk-ustroili-perepalku-v-pryamom-efire
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