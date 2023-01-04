Каждый сможет иметь достойную пенсию: накопительная система во время войны – реально ли это

Все трудоустроенные украинцы с 2023 года будут иметь свои пенсионные накопительные счета, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, средства будут идти на счета из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах, а также добровольные взносы граждан. Таким образом, по словам премьера, на практике реализуется право каждого украинца на достойную пенсию. Как оцениваете данные заявления? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Почти во всех развитых странах уже давно введена накопительная пенсионная система

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак напоминает, что закон о пенсионной накопительной системе в Украине был принят еще в 2003 году. Но реальное ее введение постоянно было "не ко времени". То и дело что-то мешало: то Кабмин не хотел, то экономика падала, то кризис накатывал, то еще что-то. Между тем, акцентирует эксперт, действующая солидарная система не обеспечивает нормального уровня жизни пенсионеров.

"Несколько раз что-то менять в этом ракурсе пытались – правительство Тигипко в 2011 году, Кабмин Гройсмана в 2017-м. Но ситуация фактически не улучшается, дефицит Пенсионного фонда растет", – подчеркивает Тарас Козак.

По его словам, почти во всех развитых странах уже давно введена накопительная пенсионная система. В развивающихся государствах практически везде были попытки ее внедрения – более удачные и менее.

"Но другого эффективного варианта, кроме накопительной системы, никто нигде не придумал, – уверяет эксперт. – Это составляющая развития экономики. И нам нужно к этому прийти. Если бы мы ввели эту систему раньше, то уже приучили бы людей копить. Эта привычка приобретается, не является врожденной. Лишь 10% населения готовы добровольно копить на пенсию, прочие считают, что держава поможет. А так каждый месяц человек получал бы смс-ку – сколько денег на его счету. Понимал, что эта сумма не пропадет, что, если его не станет, она перейдет по наследству. Кроме того, экономика получала бы большой объем финансового ресурса, которого нам постоянно не хватает".

Следует также понимать, продолжает Тарас Козак, что сейчас мы имеем огромный отток украинцев за границу. Война со всеми ее вызовами, падение экономики, забота о безопасности детей и так далее. И нам нужно делать шаги, которые привлекали бы граждан Украины. Подталкивали их обязательно вернуться, когда станет спокойнее.

"Это не значит, что прям завтра следует начать копить на пенсию. Речь о том, чтобы подготовить реформу к запуску. И как только закончится война, начнется восстановление экономики – запускать накопительную систему, перечисление средств на определенные счета. Вскоре после того, как наступит мир, мы получим рост экономики. И в этот момент отчисления с зарплат, из бюджета будет делать легче. Ведь когда у вас ежемесячно зарплата растет, условно, на несколько процентов, находить возможность для определенных отчислений всегда легче, – поясняет эксперт. – Потому считаю решение премьера Шмыгаля и запуске данной реформы – правильным. А критикам (они тоже есть) предлагаю предложить что-то другое. Лучшее. А не просто говорить, что это "опять не ко времени". Мы такое слышим уже 20 лет, а воз и ныне там".

В условиях войны какие-либо серьезные пенсионные реформы вряд ли возможны

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"Данные заявления премьера – это констатация того, что у нас продолжается пенсионная реформа, теперь в ракурсе перехода к накопительной системе. Добровольные вклады граждан в этот процесс означают просто, что украинцы могут делать те или иные вложения в государственные или негосударственные фонды. Которые пока непонятно как будут работать. Украинцы и так накапливали – кто на депозитах, кто наличкой".

По мнению эксперта, в условиях войны, огромной инфляции, огромным количеством внутренних переселенцев, а также украинцев, выехавших за пределы страны, какие-либо серьезные пенсионные реформы вряд ли возможны.

"Не думаю, что в обозримом будущем увидим качественные преобразования в данном направлении, равно как – отсутствие дефицита в Пенсионном фонде. Обсуждаемое нами заявление главы Кабмина скорее свидетельствует, что правительство помнит о пенсионерах, о необходимости продолжать соответствующую реформу", – констатирует Алексей Плотников.

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