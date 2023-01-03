На какую пенсию можно рассчитывать украинцам по новой реформе

Внедрение обязательного пенсионного накопления – среди ключевых приоритетов работы Правительства в 2023 году. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета Министров Украины 3 января.



Пенсионная реформа 2023

"У Украины уже много лет есть проблема с наполнением Пенсионного фонда. Трудоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной. Реформа состоит в том, что у всех трудоустроенных украинцев будут свои пенсионные накопительные счета", — отметил Премьер-министр.

По словам премьера, средства будут попадать на счета из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Обещают, что так реализуют на практике право каждого украинца на достойную пенсию. Правительство возобновляет работу над пенсионной реформой ведь говорят, война сделала ситуацию критической . Еще довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 в возрасте 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

По словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, сегодня следует говорить прежде всего об изменении подходов к социальной политике государства в целом и пенсионного обеспечения в частности. "Необходимо разработать новые подходы в широких реформах, а затем переходить на обсуждение подходов к накопительному пенсионному обеспечению", – отметила Репко.

Как писали "Комментарии", Кубраков на днях рассказал, что изменится после принятия градостроительной реформы. А еще "Комментарии" рассказывали, что продолжится реформа децентрализации, государственного управления и управления госсобственностью. Издание "Комментарии" делилось мнениями экспертов относительно налоговой реформы "10–10–10" во время войны: уместна ли она и, принесет ли пользу стране.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!