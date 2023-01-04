В Кабмине заявили, что война не остановит реформы: о чем говорят действия власти

В 2023 году в Украине, несмотря на войну, продолжится реформа децентрализации, государственного управления и управления госсобственностью. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 3 января. Как оцениваете данные заявления? Действительно ли есть смысл проводить такие реформы во время военного положения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Если значительная часть активного населения нашей страны останется за границей после войны, нас ждет демографическая яма

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Смешно говорить во время войны о децентрализации и тому подобном. Есть более актуальные вещи. От правительства, которое не может по объективным причинам полноценного функционировать, управлять экономикой (мы сидим на грантах и кредитах Запада, а НБУ периодически печатает деньги, что, понятно, – не вариант) хотелось бы побольше креатива и видения будущего. По какому принципу строить экономику в нынешних условиях и после наступления мира".

Война, поясняет эксперт, – это всегда шанс решить проблемы, которые не решались десятилетиями в мирное время. Не решались по многим причинам: косность населения, бюрократического аппарата, отсутствие запроса на реформы у общества, предпочитающего быть иждивенцем у государства.

"Сейчас бы хотелось увидеть видение будущего. Не в стиле этого "мы не можем пока вот это, но можем увеличить налоги". Такое впечатление, что весь креатив нынешней власти – как больше собрать денег у населения. Это путь в никуда. Экономика от этого работать лучше не будет, равно как у бизнеса не появится желание связывать свое будущее с Украиной. Патриотизм – патриотизмом, Родину защищать – святое. Но учитывая, какое огромное количество украинцев находится за границей, выталкивать туда еще больше, причем выталкивать креативный класс – это самоубийственно для государства. Потому что, когда наши люди пройдут полугодичный адаптационный период в чужой стране, они могут не захотеть вернуться в Украину. Даже после наступления мира", – предостерегает Алексей Голобуцкий.

А если значительная часть активного населения нашей страны останется за границей после войны (сравнивая условия жизни, соцпакет, возможности для развития бизнеса), нас ждет демографическая яма, уверен эксперт.

"Этим должно озаботиться наше правительство, – акцентирует он. – Важно показать инновационную идею. Как будет в новой Украине функционировать экономика, энергетическая система, работать социалка, какой частью глобальной мировой системы мы станем".

Война – уникальное окно возможности для быстрых изменений

По мнению главы Центра политических студий "Доктрина", политического консультанта Ярослава Божко, любые процессы реформ даже в условиях войны не должны откладываться в долгий ящик.

"Война – уникальное окно возможности для быстрых изменений, оптимизации госуправления. И потому есть нетривиальная возможность успеть за год сделать то, что в мирной жизни длилось бы 5-7 лет. В первую очередь потому, что сейчас такие изменения (как и другие процессы, связанные с государственным управлением) являются одним из факторов выживания государственного механизма в целом", – аргументирует Ярослав Божко.

Кроме того, отмечает он, от предварительной готовности и адаптивности государственных механизмов и местного самоуправления будет зависеть скорость и успех послевоенного восстановления Украины, что не менее важно.

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