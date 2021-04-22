Уход Витренко и возможный приход Галущенко: что происходит в Минэнерго

В четверг, 22 апреля, фракция "Слуга народа" соберется на онлайн-заседание. На повестке дня, среди прочего, кандидат на пост министра энергетики. Почему уходит Юрий Витренко? На кого его могут поменять? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Герман Галущенко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Эта отрасль — едва ли не самым заолигархизованный сектор экономики"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что после нескольких провальных голосований по назначению Витренко министром монобольшинство изменило законодательство, усилив полномочия и.о. министра. Именно в таком статусе и работал Витренко.

"Казалось, что вопрос снят. Но недавно стало известно, что он написал заявление об отставке. Правда, сам Витренко это опровергал. Однако анонсированное рассмотрение новой кандидатуры на пост главы Минэнерго говорит само за себя, — отмечает Владимир Манько. – Чего же Витренко не хватало? Ведь полномочия у него были теперь достаточными? Скорее всего, он не смог согласовать интересы всех олигархов в энергетической отрасли".

Эксперт отмечает, что эта отрасль — едва ли не самым заолигархизованныйй сектор экономики.

"Возможно, кто-то из олигархов выразил недовольство Витренко президенту или "шишкам" из его Офиса. Как результат – смена руководства министерства. Скорее всего, история с Витренко в ранге министра уже завершилась. Власть будет искать кого-то другого, кто бы был приемлем всем олигархам", — считает Владимир Манько.

"Будут предлагать сделать главой Минэнерго вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Но он также столкнется с проблемой 226 голосов"

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук поясняет, что Витренко продвигали на должность первого вице-премьера, а должность министра была как приложение. Но вице-премьером стать не удалось, как и полноценным министром. Голосования в Раде были провальными, Витренко стал лишь и.о.

"По факту, как оказалось, Зеленский, Ахметов и Коломойский, несмотря на свои нынешние нелегкие отношения, "развели" лоббистов Витренко, которые пытались втиснуться в окно возможностей и назначить Витренко премьером. Сейчас будут предлагать сделать главой Минэнерго вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Но он также столкнется с проблемой 226 голосов — не найдут скорее всего. И поэтому он может быть также назначен в качестве и.о. То есть, определенная временность будет давить и на него, если назначат", — отмечает Юрий Корольчук.

По его мнению, для любого сегодня должность министра энергетики — это ряд проблем.

"И рост тарифов, и подготовка к зиме, и борьба с монополиями или пасование перед ними, — перечисляет эксперт. — С одной стороны "Нафтогаз", с другой — ТЭС Ахметова, которые сейчас стали самым слабым цепочкой энергосистемы страны".

Ранее эксперты спрогнозировали, что может решить фракция "Слуга народа" на заседании 22 апреля 2021 года касательно скандалов, связанных с Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.

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