Еще есть другие министры, - нардеп о кадровых изменениях в Кабмине

Корреспондент портала "Комментарии" поинтересовалась у народного депутата Александра Качуры, ожидать ли еще кадровые изменения в Кабинете министров и кто это может быть. Народный избранник пока не называет фамилии и количества кадровых изменений, однако говорит, что такие разговоры были. Поэтому несколько работников Кабмина думают над тем, чтобы подать в отставку. Также депутат фракции "Слуга народа" подчеркнул, что увольнять никого не планируют.

Министром экологии все не закончится, фото из открытых источников

"Еще есть другие министры, но это уже будет на следующей пленарной неделе. Мы сейчас ждем заявления от нескольких министров. Пока рано говорить фамилии. Они сами будут писать заявления. Мы в принудительном режиме никого увольнять не планируем. Но я знаю, что некоторые министры планируют писать заявления об отставке. Кто это будет мы еще не знаем. Не исключено, что будут кадровые изменения", — подчеркнул Александр Качура.

Сейчас есть уже одна вакантная должность в Кабмине — кресло министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата, среди которых народный депутат из команды главы государства.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовский Роман Романович подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.

Также мы писали, что кандидат на должность министра экологии хочет пройти личное собеседование с Зеленским и только тогда соглашаться на новую должность. Жупанин поделился, что ему вменяют то, что он слишком молод для таких должностей. Депутат говорит, что в Украине негативно воспринимают молодых руководителей, поскольку считают, что они ничего не знают, имеют мало опыта.

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