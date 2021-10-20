Еще есть другие министры, - нардеп о кадровых изменениях в Кабмине

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Козлова Альбіна
Корреспондент портала "Комментарии" поинтересовалась у народного депутата Александра Качуры, ожидать ли еще кадровые изменения в Кабинете министров и кто это может быть. Народный избранник пока не называет фамилии и количества кадровых изменений, однако говорит, что такие разговоры были. Поэтому несколько работников Кабмина думают над тем, чтобы подать в отставку. Также депутат фракции "Слуга народа" подчеркнул, что увольнять никого не планируют.
Министром экологии все не закончится, фото из открытых источников
Сейчас есть уже одна вакантная должность в Кабмине — кресло министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. На эту должность претендуют четыре кандидата, среди которых народный депутат из команды главы государства.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовский Роман Романович подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.
Также мы писали, что кандидат на должность министра экологии хочет пройти личное собеседование с Зеленским и только тогда соглашаться на новую должность. Жупанин поделился, что ему вменяют то, что он слишком молод для таких должностей. Депутат говорит, что в Украине негативно воспринимают молодых руководителей, поскольку считают, что они ничего не знают, имеют мало опыта.
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