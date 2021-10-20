Я бы не взял на себя такой грех, - кандидат на должность министра экологии о собеседовании

Андрей Жупанин дал комментарий относительно амбиций, фото из открытых источников

Корреспондент портала "Комментарии" пообщалась с одним из кандидатов на вакантную должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Жупаниным.

Нардеп, который сейчас занимает должность председателя подкомитета по вопросам газовой и газотранспортной отрасли, рассказал, стремится ли к карьерному росту. По словам Андрея, две недели назад с ним разговаривал Давид Арахамия. Глава фракции подчеркнул, что нардеп имеет хороший показатель работы и значительный бэкграунд, а потому ему следует задуматься над повышением, например, о работе в Министерстве экологии.



Андрей Жупанин сказал, что готов к карьерному росту, однако не спешит с решением и хочет лично пообщаться с президентом, в команде которого он работает уже более двух лет.

"Я понимаю, что я бы не взял на себя такой грех — согласиться на такую роль (должность министра — ред.), если бы я не понимал, что меня поддерживает президент. Для меня это важно, чтобы мою кандидатуру в качестве лица, которое может возглавлять это министерство, одобрил президент ", — подчеркнул нардеп.

Также Жупанин поделился, что ему вменяют то, что он слишком молод для таких должностей. Депутат говорит, что в Украине негативно воспринимают молодых руководителей, поскольку считают, что они ничего не знают и имеют мало опыта.



Кстати, Андрею Жупанину 32 года. О своих конкурентах он знает только из СМИ. По датам, когда назначат нового министра, депутат сообщил, что точно во фракции еще не определились. В течение ближайших двух недель будут проводить собеседования с кандидатами.



Напомним, что министром экологии хотят стать глава Черкасской области Александр Скичко, экс-глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов и заместитель министра Руслан Стрелец.

Как сообщал портал "Комментарии", министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Абрамовский Роман Романович подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!