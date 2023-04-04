Два месяца после "большого шухера" на таможне. Изменений нет, - аналитик

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Прошло два месяца с того момента, когда были провозглашены большие изменения на таможне. За это время не произошло ничего, включая, что до сих пор не назначен новый руководитель. К сожалению, громкие заявления остались всего лишь заявлениями, говорит директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, пишут "Комментарии".
Два месяца власти безрезультативно «наводят порядок» на таможне
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он обращает внимание наших "борцов с контрабандой" на то, что они игнорируют не только Украинский институт будущего, но и почему-то Президента. Еще задолго до начала полномасштабного вторжения был внесен Президентом и даже принят в первом чтении законопроект №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также ложного декларирования товаров". Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду товаров в значительных размерах, и отдельно более весомые наказания за контрабанду подакцизных товаров в значительных и крупных размерах. Законопроект даже был доработан согласно замечаниям, предоставляемым бизнесом. Ранее Украина, единственная в Европе, декриминализировала контрабандные преступления, и это было сделано во времена Януковича и по инициативе Калетника.
По его словам, Госпогранслужба и Таможня чуть ли не в ежедневном режиме говорят об изъятии очередной партии тех или иных товаров – в первую очередь подакцизных.
Напомним, "Комментарии" писали, что в начале февраля Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, общий контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни.
Читайте на сайте "Комментарии" — Правительство в очередной раз меняет подходы к реформированию таможни.
Обсуждения
Новости