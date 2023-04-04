Два месяца после "большого шухера" на таможне. Изменений нет, - аналитик

Прошло два месяца с того момента, когда были провозглашены большие изменения на таможне. За это время не произошло ничего, включая, что до сих пор не назначен новый руководитель. К сожалению, громкие заявления остались всего лишь заявлениями, говорит директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, пишут "Комментарии".



Два месяца власти безрезультативно «наводят порядок» на таможне

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"Еще до войны Украинский институт будущего изучал контрабанду, и вся наша контрабанда — всего 11 схем. Как вы сами понимаете, никто за эти два месяца с этими схемами не боролся. И никто не обратился к нам с тем, чтобы просто поинтересоваться, а что стоило бы сделать", – объясняет Денисенко.

Он обращает внимание наших "борцов с контрабандой" на то, что они игнорируют не только Украинский институт будущего, но и почему-то Президента. Еще задолго до начала полномасштабного вторжения был внесен Президентом и даже принят в первом чтении законопроект №5420 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также ложного декларирования товаров". Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду товаров в значительных размерах, и отдельно более весомые наказания за контрабанду подакцизных товаров в значительных и крупных размерах. Законопроект даже был доработан согласно замечаниям, предоставляемым бизнесом. Ранее Украина, единственная в Европе, декриминализировала контрабандные преступления, и это было сделано во времена Януковича и по инициативе Калетника.

"Война отложила принятие этого законопроекта, а первые полгода войны контрабандисты даже играли положительную роль в ряде логистических проектов. Но нормализация на фронте позволила контрабандистам снова поднять голову и косвенно можем сказать, что потоки возвращаются", — констатирует Денисенко.

По его словам, Госпогранслужба и Таможня чуть ли не в ежедневном режиме говорят об изъятии очередной партии тех или иных товаров – в первую очередь подакцизных.

"Однако это не системная борьба, а, к сожалению, все это больше похоже на информационный шум. В конце концов, пока руководитель Таможни находится в ранге и.о., изменения малореальны. Точно так же, как невозможно что-то изменить без криминализации контрабандных статей, — заключает глава Украинского института будущего. — Итак, если коротко: мы потеряли два месяца. Но 10-12 человек заработали несколько десятков миллионов".

Напомним, "Комментарии" писали, что в начале февраля Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, общий контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни.

Читайте на сайте "Комментарии" — Правительство в очередной раз меняет подходы к реформированию таможни.